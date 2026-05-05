Santiago vuelve a ser plató al acoger los rodajes de una nueva película sobre una diseñadora compostelana

Que Santiago se está consolidando como un escenario de película, incluso de series, es todo un hecho. Hasta 57 proyectos audiovisuales acogió la capital gallega el pasado año, récord histórico en número de rodajes. Una cifra que no parece que se vaya a detener este año.

De hecho, hace unas semanas se hizo público que Animal, comedia rural gallega de Netflix protagonizada por el compostelano Luis Zahera, regresará este mes a la ciudad del Sar con los rodajes de la segunda y la tercera temporada.

Santiago acoge los rodajes de una nueva película

No será el único proyecto audiovisual que utilice Santiago como plató este mayo. Y es que, esta semana, ha aterrizado en Compostela el equipo de rodaje de Outono, película en gallego ambientada principalmente en la ciudad del Sar y protagonizada por la gallega Carmen Méndez que llegará, previsiblemente, a las salas de cine el próximo año.

Un largometraje que inició sus rodajes en la capital gallega el pasado lunes en el parque de Bonaval y que extenderá sus grabaciones en Santiago, según ha podido saber EL CORREO GALLEGO, hasta el próximo 2 de junio, momento en el que los rodajes se trasladarán a zonas de Ames y Teo. Antes, esta semana, las grabaciones tendrán lugar en las compostelanas calles del casco histórico. Eso sí, al menos hasta el jueves.

Una película sobre una exitosa diseñadora de moda de Santiago

Outono acerca la historia de Soledad (Carmen Méndez), una exitosa diseñadora de moda de Santiago de Compostela que vive atrapada entre un mundo de apariencias y profunda insatisfacción vital.

Incapaz de reconciliarse con su historia familiar, recoge de manera impulsiva a un perro callejero con el que forja un vínculo inesperado que le permite comenzar a enfrentarse al malestar que arrastra desde niña.

Sin embargo, Soledad deberá tomar una decisión dolorosa y trascendental que podría cambiarlo todo en su vida y en la de su familia.

Las calles de la capital de Galicia acogen los rodajes de una nueva película sobre una diseñadora compostelana / Jesús Prieto

Una idea original de Giselle Llanio, que debuta en el largometraje

Outono es una idea original de Giselle Llanio, conocida por dirigir la gala de los XII Premios Mestre Mateo en 2014, el mítico programa de la Televisión de Galicia (TVG) Supermartes o series como Libro de Familia —producida en su momento por EL CORREO GALLEGO—, Pazo de Familia y, más recientemente, Lume.

Precisamente, Llanio asume la dirección de Outono, película que supone su debut en el largometraje. «Es una película muy deseada y muy trabajada. Llevamos muchos años trabajando en este proyecto y tenemos una necesidad muy grande de contar esta historia. Estoy muy emocionada, como no voy a estarlo, es mi primera película, es como mi bebé», señala Llanio a este diario durante los rodajes de Outono en la rúa do Vilar.

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Reparto de ‘Outono’

La película, que se encuentra producida por Indígena Films, Aquí y allí Films y Harald House, está participada por la TVG, RTVE y HBO Max, y financiada por el Gobierno de España y la Xunta de Galicia a través de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) que, además de la actriz lucense Carmen Méndez, cuenta en el reparto con actores de la talla de Santi Prego (Matria), Itziar Aizpuru (Mar adentro), Carlos Blanco (Rondallas), Iolanda Muiños (+Cuñados), Fran Lareu (Rapa) y Melania Cruz (Rapa), entre otros.