El colegio de Santiago Nuestra Señora de los Remedios cuenta con ases de las finanzas en sus aulas

El colegio de Santiago Nuestra Señora de los Remedios puede presumir de contar con auténticos ases de las finanzas en sus aulas, puesto que acaba de ser proclamado como uno de los tres ganadores a nivel estatal de Finanzas en el aula en su primera edición, programa escolar de imagin mediante el que se pretende acercar conceptos básicos de educación financiera a estudiantes de entre 12 y 17 años.

El alumnado de 4º de la ESO de dicho centro compostelano presentó un vídeo centrado en la ciberseguridad, en el que se incluían algunos de los aspectos clave de protección frente a los fraudes en la red. Fue uno de los que se adhirieron a esta iniciativa antes del 25 de febrero para participar en un concurso en el que han competido con escuelas de todo el país, que presentaron sus correspondientes vídeos sobre lo aprendido en este programa.

Con Finanzas en el aula , imagin, el neobanco impulsado por CaixaBank líder entre los jóvenes, está llevando la educación financiera a escuelas de todo el país para promover que los jóvenes entiendan y desarrollen hábitos financieros saludables. La suscripción está abierta a escuelas y centros educativos con alumnos de esa franja de edad de toda España.

Más de 9.000 alumnos participantes

Finanzas en el aula se ofrece a través de una plataforma digital que permite a los docentes acceder al contenido e integrarlo en las clases de forma fácil y práctica. Hasta la fecha han participado más de 9.000 alumnos de 300 centros educativos de toda España.

La formación aborda desde cuestiones como la planificación presupuestaria, el ahorro o la ciberseguridad, hasta temas vinculados a la sostenibilidad como el consumo responsable, el impacto ambiental de nuestro consumo o la economía circular. El programa se ofrece como una experiencia inmersiva y gamificada que promueve que los alumnos adquieran conceptos clave de educación financiera de manera lúdica.

Se enmarca en la labor que imagin desarrolla en el impulso de la educación financiera como elemento clave para mejorar las competencias financieras de las nuevas generaciones. Esta actividad se articula a través de imaginAcademy, el proyecto con el que imagin impulsa iniciativas para educar financieramente a los jóvenes con conocimientos útiles para su vida cotidiana y para sus proyectos de futuro. Desde contenidos divulgativos en los canales digitales de imagin, especialmente en TikTok, hasta proyectos como El podcast de final de mes, en el que invitados mediáticos explican cómo organizan sus finanzas en una conversación distendida con el presentador Miki Nuñez.

Conexión con la comunidad joven

Neobanco líder entre los jóvenes en España, impulsado por CaixaBank, imagin cuenta con 4 millones de clientes, en su mayoría menores de 35 años. Su propuesta 100% digital y mobile only combina una oferta bancaria completa —cuentas, tarjetas, pagos, financiación e inversión— con servicios pensados para acompañar a los jóvenes en su día a día y en sus proyectos de futuro.

La plataforma destaca también por su conexión con la comunidad joven, a través de iniciativas vinculadas a la educación financiera, el emprendimiento y el impacto social. A través de imaginTeens, se ha consolidado como líder entre adolescentes de 12 a 17 años, con cerca de 600.000 clientes, ofreciendo productos adaptados a su edad, supervisión parental y funcionalidades avanzadas como Bizum para menores.