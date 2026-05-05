Tres proyectos de entidades de Santiago optan a distinción en una iniciativa solidaria

A escasas horas de que se cierre el plazo a las 12:00 horas de este 6 de mayo para votar alguno de los 436 proyectos presentados a la quinta edición de La voz del paciente, Santiago cuenta con representación en este certamen a través de la asociación Dano Cerebral Santiago, la Asociación Compostelana de Esclerosis Múltiple, Párkinson, ELA, otras enfermedades neurodegenerativas y enfermedades raras (ACEM) y la Fundación Andrea.

Cada una de ellas opta con sendas propuestas a una de las ayudas con las que Cinfa reconoce la labor de cien proyectos de entidades de atención física, mental o emocional, y cuya cuantía asciende a un total de 5.000 euros, distribuidos en dos años consecutivos.

Terapia con perros para niños hospitalizados

En una edición en la que por primera vez se duplican las aportaciones, en el caso de la Fundación Andrea, la entidad concurre con su programa de terapia con perros para niños con enfermedades de larga duración, crónicas o terminales. Una iniciativa con la que pretende hacer más agradable la estancia a los niños hospitalizados en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), mediante el contacto con perros especialmente entrenados. Su relación con estos animales un día por semana representa un gran apoyo emocional para los pequeños.

Se puede votar por esta propuesta en https://lavozdelpaciente.cinfa.com/admin/s-23931 .

Apoyo a personas cuidadoras

ACEM, por su parte, concurre con su programa de apoyo para personas cuidadoras de pacientes con enfermedades neurodegenerativas Cuidar a quienes cuidan. Un programa integral que se basa en el apoyo psicoeducativo y arteterapéutico, y que promueve el autocuidado, la expresión emocional y una relación más sostenible con el rol de cuidar para minimizar los riesgos de la sobrecarga física y emocional que ello conlleva.

Se desarrolla en ocho sesiones presenciales y combina información clara sobre la enfermedad, estrategias de afrontamiento emocional y dinámicas creativas, sin exigir habilidades artísticas.

Mientras las personas cuidadoras participan en el grupo, sus familiares reciben una intervención socioeducativa que fomenta la participación, la estimulación cognitiva y el bienestar, garantizando así una atención integral.

Los interesados en sumar apoyos a esta iniciativa de ACEM pueden hacerlo a través de https://lavozdelpaciente.cinfa.com/admin/s-24202 .

Entorno virtual cercano y accesible

Por su parte, Dano Cerebral Santiago concurre en esta ocasión con A Nosa Lareira, un espacio digital para acompañar a las personas con daño cerebral y a sus familias. Inspirado en la lareira gallega como lugar de encuentro y apoyo, ofrece un entorno virtual cercano y accesible, también a disposición de las personas con daño cerebral adquirido.

La plataforma ofrece contenidos de actividad física adaptada, audios de relajación y respiración, materiales para el manejo emocional y la prevención de la sobrecarga, tests de autocuidado, recursos descargables, vídeos de primeros auxilios y un apartado de actividades para informarse e inscribirse. Facilita el acceso a apoyos a aquellas personas que, por distancia o conciliación, no pueden acudir a la entidad.

Este proyecto destaca por su enfoque integral y accesible.