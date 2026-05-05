Un estudio del iTerra de la USC sobre el Alzheimer de los perros recibe un premio internacional

Una investigación sobre el síndrome de disfunción cognitiva canina (SDCC), una enfermedad neurodegenerativa en los perros asociada a la edad y comparable en varios aspectos al Alzheimer humano, ha colocado a la Universidade de Santiago de Compostela (USC) en el mapa internacional de las patologías animales.

La investigadora predoctoral Belén Larrán Franco, vinculada al Instituto de Investigación en Saúde Global e Desenvolvemento Sostible da USC (iTerra), ha sido distinguida con el J. Jerry Kaneko Prize, un galardón que reconoce la mejor comunicación oral defendida por personal investigador joven en el XXII International Society for Animal Clinical Pathology Congress (ISACP), celebrado hace unas semanas en Brasil.

El estudio premiado analiza cerebros de perros diagnosticados con SDCC y los compara con los de animales que envejecen de forma saludable desde el punto de vista cognitivo. Los resultados evidencian diferencias significativas en la composición mineral cerebral entre ambos grupos.

En concreto, los perros con síndrome de disfunción cognitiva presentaron concentraciones notablemente más bajas de calcio, hierro, magnesio, manganeso y zinc en regiones específicas del cerebro. Se trata de minerales esenciales para el funcionamiento correcto del sistema nervioso, ya que "participan en procesos como a defensa antioxidante, a neurotransmisión e a resposta inmunitaria".

Aunque estos hallazgos no permiten todavía establecer conclusiones definitivas, sí apuntan a una posible relevancia funcional que abre la puerta a nuevas líneas de investigación sobre el envejecimiento cerebral en perros y su relación con enfermedades neurodegenerativas.

El reconocimiento internacional a este trabajo refuerza la proyección científica del iTerra, el nuevo instituto de la USC, que "impulsa a excelencia científica, a colaboración intersectorial e o aproveitamento do coñecemento local" para desarrollar modelos sostenibles y resilientes al servicio del bienestar de las personas, los animales y los ecosistemas.

Con esta apuesta, el iTerra aspira a consolidarse como "un referente estatal e internacional en investigación en saúde global e sustentabilidade", con capacidad para integrar ciencia, innovación y conocimiento aplicado en la búsqueda de soluciones basadas en la evidencia frente a los grandes retos del siglo XXI.