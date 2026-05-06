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Adiós a Elisa Caridad Sucasas, propietaria de una emblemática zapatería de Santiago

Fue una figura muy conocida en la ciudad, donde durante más de tres décadas regentó, junto a su marido, Zapatería Milán, con dos tiendas en el Ensanche

Una de los locales de Zapatería Milán estaba situado en la rúa Xeneral Pardiñas, en pleno centro de Santiago.

Una de los locales de Zapatería Milán estaba situado en la rúa Xeneral Pardiñas, en pleno centro de Santiago. / Antonio Hernández

Jacobo Táboas

Jacobo Táboas

Santiago

Elisa Caridad Sucasas Guerra, propietaria de la histórica Zapatería Milán en Santiago de Compostela, falleció el pasado 23 de marzo a los 80 años. Fue una figura muy conocida en la ciudad, donde durante más de tres décadas dirigió, junto a su marido Tomás Alonso Torres, dos tiendas situadas en pleno centro (en la esquina de Xeneral Pardiñas con República do Salvador y en la rúa da Senra).

La zapatería destacó por su carácter pionero, siendo de las primeras en acudir al Salón Internacional del Calzado de Milán para seleccionar sus productos, lo que la convirtió en un referente del comercio local.

Además, su hija Alicia, tras formarse durante casi 20 años en el negocio de sus padres, decidió, en 2008, emprender una aventura empresarial en solitario en el local situado en el número 28 de la rúa Xeneral Pardiñas. "Estar siempre metida en el mundo de la moda me ha animado a hacer algo nuevo", explicaba Alicia a EL CORREO, "pero tengo claro que todo esto es gracias al empeño que pusieron mis padres. Siempre me han dicho que zapato a zapato se va construyendo una ilusión, y detrás de esa ilusión, para mí llegó esta nueva", indicaba a solo unas horas de abrir Alizeè, un comercio en el que el cliente podía adquirir artículos de firmas como Fay, Stella McCartney, Missoni, Fendi, Bandas Rojas y Givenchy, entre otras.

Hermana de Alfonso Sucasas

Elisa Caridad Sucasas Guerra también pertenecía a una familia vinculada al arte: era hermana del pintor Alfonso Sucasas Guerra, una figura destacada del arte contemporáneo gallego, fallecido en 2012.

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