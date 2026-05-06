Arredonda, la nueva empresa de Cáritas Santiago que dará empleo a personas en exclusión limpiando fincas contra incendios

Ofrecer una oportunidad laboral a personas en situación o riesgo de exclusión limpiando fincas y zonas verdes para contribuir a la prevención de los incendios forestales. Este es el doble objetivo, social y medioambiental, con el que nace Arredonda, la nueva empresa de inserción creada por Cáritas Diocesana de Santiago.

Comenzará su andadura con la puesta en marcha de tres brigadas integradas por personal previamente formado. Cada una de ellas actuará en un radio de acción que cubrirá el arco altántico gallego de norte a sur: una primera base operará en la zona de A Coruña, Betanzos, Eume y Ferrolterra; en el centro se constituirá obra para Santiago, Ordes, Arzúa, Melide, A Barcala, Xallas, Noia y Muros; y otra desempeñará su actividad en el área de O Sar, Barbanza, O Salnés, Caldas, Pontevedra.

Tres brigadas con 13 trabajadores

Estos equipos desarrollarán servicios de desbroce, limpieza de parcelas, mantenimiento de zonas verdes, podas y conservación del entorno. Actuarán inicialmente sobre 86 parcelas ya inventariadas que suman un total de 120 hectáreas, una superficie que crecerá de forma progresiva a medida que se incorporen nuevos terrenos. Arredonda nace vinculada a parcelas de la diócesis pero está abierta a ofrecer servicio a administraciones públicas, entidades privadas y particulares que llamen a su puerta.

El proyecto arrancará con una primera brigada en la zona de A Coruña que ya cuenta con un gerente y un jefe de brigada y está en disposición de contratar los primeros trabajadores, preseleccionados entre los 15 que participaron en el curso de formación. A ella se sumarán las otras dos en los próximos meses, con el que objetivo de que todas estén operativas este año con una plantilla de 13 trabajadores, de las cuales nueve estarán en un itinerario de inserción laboral.

En este proceso, Arredonda ha sellado un convenio con la Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal) para la formación de los trabajadores, la obtención del carné de manipulador de fitosanitarios o la preparación para el manejo de equipamiento.

Una pasarela a la integración social

Desde el convencimiento de que brindar una oportunidad laboral a las personas expuestas a la exclusión es la mejor vía para garantizar su "dignidad" y su integración social, el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, puso de relieve durante la presentación de Arredonda este miércoles en Santiago el papel que puede jugar esta empresa de economía social. "No busca un beneficio si no centrarse en la persona, facilitarle el aprendizaje de un trabajo que le permita tener estabilidad laboral, familiar y acceso a una vivienda", señaló. Y, además de colocar esa "semilla de solidaridad", destacó que permitirá poner un grano de arena "en la limpieza de nuestros montes y fincas" para cuidar del medio ambiente.

En la misma línea, la directora de Cáritas Diocesana de Santiago, Pilar Farjas, puso el acento en la dimensión social y laboral de esta iniciativa para ayudar "a la integración de personas en situación de exclusión con graves dificultades de inserción", pero también en la vertiente medioambiental.

Demanda para desbrozar fincas

Este proyecto ve la luz en un escenario marcado por el progresivo abandono del medio rural y el creciente riesgo de incendios forestales, como los que el verano pasado se cebaron con Galicia. El mantenimiento de parcelas es un arma para prevenir la propagación del fuego y proteger viviendas en las llamas, existiendo la obligación de limpiar las franjas secundarias situadas alrededor de núcleos de población. Con todo, no siempre es fácil encontrar quién realice esos trabajos de limpieza.

Arroupa, otra empresa con compromiso

Arredonda es la segunda empresa de inserción laboral de lanza Cáritas Diocesana de Santiago. Se suma a Arroupa, que combina la reutilización y reciclaje de residuo textil con la creación de empleo a personas en riesgo de inserción social. Su actividad consiste en clasificar ropa usada para convertirla en otros productos textiles si no es aprovechable o reacondicionarla si puede volver a utilizarse. Cuenta con cinco tiendas situadas en Santiago, A Coruña, Pontevedra, Vilagarcía y Carballo. A través de la compra de esa moda de segunda mano se contribuye a la incersión de personas en situaciones especialmente difíciles. Además, impulsa la construcción de una nueva planta de tratamiento textil que permitirá duplicar su capacidad productiva y generar más puestos de trabajo.