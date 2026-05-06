Cambio de última hora: la pantalla para ver al Obradoiro se instalará en el exterior del Multiusos
El conjunto compostelano instalará una fanzone en las inmediaciones del pabellón en la previa del trascendental partido ante el Gipuzkoa Basket
La pantalla para ver el partido de este viernes en el que el Obradoiro CAB se juega su regreso a la ACB se instalará finalmente en el exterior del Multiusos Fontes do Sar, en vez de en la Praza Roxa.
Así lo ha confirmado el Concello de Santiago hace apenas una hora a través de sus redes sociales.
Así será el prepartido
El viernes puede convertirse en una jornada histórica para el Obradoiro CAB, si los de Epi ganan contra el Gipuzkoa Basket regresarán a la Liga ACB dos campañas después de su descenso.
Y con ese aroma de cita trascendental, con Sar animando a los suyos desde el calentamiento como señaló este miércoles Epi, el Obradoiro, además de instalar la pantalla gigante en las inmediaciones del Multiusos, tiene previsto un destacado prepartido para animar ya a los obradoiristas desde bastante antes del partido.
Desde las 16.30 horas del viernes estará instalada una Fanzone en las puertas de Sar con barras, foodtrucks y música para crear el "mellor ambiente" posible previo a la gran cita.
A las 19.15 horas llegarán los jugadores obradoiristas, con un gran recibimiento que promete estar a la altura, y, finalmente, a las 19.45 horas, se abrirán las puertas para que desde el calentamiento Sar sea una caldera como tantas otras veces.
Sin entradas para el partido
Una vez más esta temporada el coliseo obradoirista volverá a estar a rebosar, con todas las entradas agotadas desde hace más de una semana.
Además, con el objetivo de maximizar la asistencia y llenar cada asiento, el club a vuelto a poner en marcha la iniciativa 'A rebo-Sar'. Este sistema permite a los abonados liberar su asiento si no pueden acudir al encuentro.
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