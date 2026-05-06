El CHUS se suma a la campaña de la OMS 'Salva vidas. Límpiate las manos'
Los centros del área sanitaria compostelana conmemoran con múltiples actividades el Día Mundial de la Higiene de Manos
K.M.
Coincidiendo con el Día Mundial de la Higiene de Manos, que este año se celebra bajo el lema La acción salva vidas, el Área Sanitaria de Santiago y Barbanza quiso sumarse a la campaña de la OMS Salva vidas. Límpiate las manos, organizando numerosas actividades en los diferentes centros que la conforman.
De hecho, y con el objetivo de concienciar sobre la importancia de la higiene de manos, que es la principal medida para prevenir infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria y la proliferación de resistencias antimicrobianas, se instalaron varias mesas informativas para concienciar sobre este tema.
Concienciación
En la mayoría de los puntos instalados en las diferentes instalaciones que conforman el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) se ofreció a los interesados la posibilidad de cotejar el resultado de su práctica de higiene de manos, comparando el antes y el después del lavado con profesionales de Medicina Preventiva, de la subdirección de calidad y de atención primaria.
Además, se les proporcionó folletos, petacas de solución alcohólica y otros artículos para promover la higiene de manos.
Por último, se proyectaron vídeos relacionados en diferentes pantallas de los hospitales del área, salas de espera de pacientes y hospitales de día, y se organizaron actividades lúdicas para los más pequeños en el aula hospitalaria y escuelas infantiles de los hijos de la plantilla.
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