El Cluny y el Politécnico de Santiago ganan un concurso con proyectos de seguridad digital y drones autónomos

Dos proyectos tecnológicos de impacto social del CIFP Politécnico de Santiago y del Colegio San José de Cluny han resultado ganadores del concurso 'Emprender es soñar, ¿te apuntas?', que organizan la Asociación Gallega de la Empresa Familiar (AGEF) y Afundación, la Obra Social de Abanca.

El Colegio San José de Cluny ha ganado en la categoría de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y FP de Grado Básico con el proyecto de plataforma de seguridad digital 'SafeSphere', diseñada por un grupo de cuatro alumnos de 4º de ESO. La solución combina tecnologías avanzadas de ciberseguridad, verificación de información e IA, con el objetivo de proteger a usuarios, familias y organizaciones contra amenazas informáticas, la desinformación y comportamientos dañinos en línea.

El premio de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio y Superior ha recaído en el proyecto 'MECADRON', desarrollado por cinco estudiantes de 1º del Ciclo Formativo de Grado Superior de Mecatrónica Industrial del Politécnico. Se trata de una solución de logística inteligente para el reparto de paquetería con drones autónomos, guiados por Inteligencia Artificial, con garantía de entrega ultrarrápida, en menos de 30 minutos.

Junto a los dos ganadores, resultaron finalistas en la categoría de ESO y FP de Grado Básico los proyectos 'Zampa', del Colegio San José de Cluny, 'EmployMe' del Colegio Losada, de Vigo; y 'SpeakEasy', del IES Xoán Montes, de Lugo. Los proyectos finalistas de la categoría de Bachillerato y FP de Grado Medio y Superior fueron 'Carmiña'. del IES A Sangriña, de A Guarda (Pontevedra), y 'REFU', del IES Alexandre Bóveda, de Vigo.

Más de cincuenta proyectos desarrollados por cerca de 300 alumnos gallegos

El jurado, integrado por José Bernardo Silveira Martín, presidente de AGEF; Pedro Otero, director gerente de Afundación; Luis Otero, director de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Santiago de Compostela; Rosa Rodríguez Gutiérrez, administradora de Espina & Delfín; Margarita Hermo, directora de AGEF, y Carlota Sánchez-Montaña, coordinadora adjunta de Educación Superior de Afundación, ha valorado las ideas, producto final, el trabajo en equipo y las habilidades de comunicación de los participantes.

En esta edición se han presentado al concurso 53 proyectos tecnológicos de impacto social, 20 más que en 2025, desarrollados por un total de 283 alumnos de trece centros educativos gallegos.

El certamen pone fin a la sexta edición del programa 'Empresa familiar en las aulas', en el que han participado más de 1.000 alumnos de toda Galicia y 21 empresas socias de AGEF, y que nació con el objetivo de reforzar las vocaciones y el espíritu emprendedor entre los más jóvenes y acercar el mundo de la empresa a las aulas.