Aniversario
La doble celebración de Unión de Artesanos: 100 años y 7.000 asegurados
La mutualidad devuelve la «confianza» de sus asegurados con una oferta especial a familiares
redacción
La mutualidad de previsión social Unión de Artesanos de Santiago afronta un 2026 especial en el que cumple cien años, desde su constitución un mes de abril de 1926 como Sociedad Benéfica e Instructiva Unión de Artesanos. Además, el aniversario coincide con otro hito de la sociedad: alcanzar la cifra de los 7.000 asegurados.
La dirección aprovechó ambas celebraciones para remitir una carta a sus socios para agradecer la «confianza» de todos estos años en algo tan sensible como la salud y devolver en cierto modo todo ese apoyo de estos taños. «Somos conscientes de que en un sector tan competitivo como el de los seguros, una entidad tan pequeña como la nuestra solo puede crecer sobre la base de la confianza que deposita cada uno de nuestros asegurados». Y para que siga siendo así, añaden, «procuarmos que el trato de nuestro personal sea siempre cercano y profesional».
Por ello, Unión de Artesanos «como respuesta a esa confianza depositada en la mutualidad» y para celebrar su centenario, brinda la posibilidad de dar de alta al cónyuge o pareja o cualquier familiar directo de los actuales asegurados con una bonificación de tres mensualidades. Esta promoción está vigente desde esta semana y se prolongará todo el año.
Unión de Artesanos cuenta con un cuadro médico de más de mil profesionales en las cuatro provincias gallegas. Además, permite dar de alta el seguro a cualquier persona con independencia de su edad, sin que cumplir años represente un incremento de la cuota, como es habitual en el sector. n
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