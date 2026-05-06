Doña Camiseta e a Obra Social Pediatría do CHUS na campaña de maio
A concelleira de Servizos Sociais, María Rozas, presentou este martes a nova campaña 12 comercios, 12 sensibilidades e puxo en valor o traballo da Obra Social Pediatría, «impulsada hai xa 8 anos polo propio servizo de Pediatría do CHUS para promover a investigación, mellorar a atención sanitaria aos nenos e nenas desde unha perspectiva humanizadora». Aínda que a obra social xa participara outras veces na campaña, desta volta faino da man do establecemento Doña Camiseta.
Do local a concelleira destacou «a súa longuísima traxectoria, que demostra que é posible que o pequeno comercio lle faga fronte á competencia das grandes cadeas e da venda en liña», poñendo en valor o comercio de proximidade «e a atención personalizada. Non hai un veciño de Santiago que non coñeza esta tenda, que para moitos de nós está ligada a recordos de momentos especiais das nosas vidas».
Rozas agradeceu o compromiso dos do CHUS «para mellorar a estancia dos nenos hospitalizados e facer máis levadeiro o día a día de moitas familias nos seus momentos máis complicados». Federico Martinón (catedrático da USC) agradeceu ao Concello a iniciativa, e puxo en valor que esta campaña «cree sinerxías entre as boas vontades de tanta xente, e permita dar a coñecer o traballo da Obra Social de Pediatría en situacións de máxima vulnerabilidade».
Ao longo de todo o mes, Doña Camiseta acollerá unha mesa solidaria na que divulgará a actividade de Obra Social Pediatría e porá á venda produtos solidarios en favor da entidade. Tamén haberá unha exposición de debuxos realizados por nenos e nenas hospitalizadas no Clínico, aos que que será posible deixarlles unha mensaxe e un sorriso nun buzón na propia tenda. Ademais, no establecemento haberá dispoñibles varios xogos cos que as persoas que se acheguen á tenda poderán conseguir diferentes agasallos.
Outra das actividades previstas é o obradoiro Superando Medos, que se desenvolverá na Praza de Vigo, o 27 de maio a partir das 18 horas. Como en meses anteriores, haberá tamén un sorteo final do mes entre as persoas que merquen os produtos solidarios en favor da Obra Social Pediatría.
