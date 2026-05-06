Emotiva inauguración de la muestra sobre Begoña Caamaño en Fonseca

El Claustro Alto del Colexio de Fonseca alberga desde este martes en Santiago una exposición llamada "As voces de Begoña Caamaño", ideada por la Biblioteca Universitaria con motivo de la inminente celebración del Día das Letras Galegas el 17 de mayo y presentada por la rectora de la USC, Rosa Crujeiras.

Recuerdos de la alcaldesa

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, amiga de la protagonista, encabezó la tanda de intervenciones de la inauguración y aseguró que la expresión «querer coñecer» es una de las frases que mejor describe la curiosidad que caracterizaba a Begoña Caamaño.

«E no que ela máis gozaba era na conversa», añadió para recalcar la capacidad de diálogo y búsqueda de porqués de una mujer que estudió Magisterio pero optó por el periodismo (en Radio Noroeste al inicio, en Radio Galega durante la mayor parte de su carrera, en la revista "Tempos", en el periódico "El Sol"...) llevada por ese mismo afán por saber, conocer, descubrir.

«Ela era moi defensora do espírito de grupo, de buscar os fíos de unión e por iso nela a idea de sororidade é tan potente», indicó la alcaldesa a quien se vio subrayar con gesto afirmativo varias afirmaciones de los discursos del acto al elogiar el compromiso cultural y social de Begoña Caamaño. Sobre ello, la regidora ahondó: «Poderiamos estar falando horas, horas e horas... Begoña era unha muller de libros, e unha muller de activismo», dijo al tiempo que mostró una copia de los estatutos del año 2000 de la asociación de la coordinadora nacional de la Marcha Mundial de las Mujeres. Contó que tras muchas reuniones para empujar causas feministas o sindicalistas, «sempre rematábamos de festa, eso era obrigatorio con Begoña Caamaño», apostilló Sanmartín con cierto humor a la par que citaba a Rosa Bassave (fue directora de la biblioteca de Matemáticas en al USC), «ela e Begoña morreron moi novas», y ambas finadas compartían «compromiso feminista e antimilitarista».

Intervención de Ana Romaní

Por otro lado, Ana Romaní, periodista de Radio Galega, poeta y amiga de la homenajeada, que, a diferencia de la alcaldesa, optó por llevarse el discurso escrito, describió a Begoña Caamaño como «unha figura iluminadora para un tempo tan sombrío nalgúns aspectos como este que vivimos».

«Begoña e as súas voces fan unha afirmación da esperanza e da alegría, o seu é un contra-discurso vital e intelectual, que mantén con sólidas conviccións a necesidade da acción para a construción de sociedades máis xustas, máis igualitarias e plurais».

Y Romaní recordó además una de las frases más habituales de su añorada amiga: «Son das que creo que cómpre cambiar as cousas», dijo para poner voz a la protagonista de este año del Día das Letras Galegas de 2026. Al hablar sobre Caamaño, Ana Romaní lo hizo a veces en presente: «Begoña sabe escoitar e sabe preguntar», señaló al realzar la valía del rol periodístico radiofónico de quien nació en Vigo pero se convirtió en vecina de Compostela desde 1990 hasta su muerte en octubre del año 2014.

Ana Romaní contó también que el primer libro de Begoña Caamaño fue escrito en una biblioteca, y que la madre de la recordada escritora y periodista le leía poesías al pie de la cama cada noche cuando era pequeña, y que su abuela se inventaba historias en sintonía con la mejor tradición oral gallega, actitudes familiares que dejaron un poso que luego germinó en la primavera del modo de ver la vida de la homenajeada en esta muestra.

«Begoña dicía: ‘Creo que despois dos afectos, despois de querer e da xente máis querida, ler é o máximo pracer’. E ela estaría feliz agora entre as voces desta biblioteca», concluyó Ana Romaní con la garganta tiritando de forma leve pero expresiva por el frío de la emoción durante una inauguración a la que también asistieron la vicerrectora de Cultura, Lingua e Patrimonio da USC, Ana Cabana; la directora de la Biblioteca Universitaria, Mabel Casal; una de las coordinadoras de la exposición, Cristina Cabada; y la ex concelleira de Santiago y autora del libro "A Compostela de Begoña Caamaño" (El Patito Editorial), Encarna Otero, entre otras personas asistentes hasta cerca del medio centenar.

Vista de la apertura en Fonseca de la muestra sobre Begoña Caamaño. / Cedida

Contenido y horarios

El contenido de la exposición incluye artículos de prensa escritos por Begoña Caamaño, entrevistas a ella en medios gallegos como «Galicia Hoxe», documentos de su actividad periodística y activista así como diferentes ediciones de sus dos novelas, "Circe ou o Pracer do Azul" y "Morgana en Esmelle", igual que otras de obras autoras como Margaret Atwood, Xohana Torres, María Xosé Queizán o Chus Pato, a modo de diálogo. Se pueden ver además fragmentos de una entrevista emitida por TVG donde la periodista y escritora compostelana María Solar charla con la añorada autora.

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La muestra abre hasta el 29 de mayo de lunes a viernes de 11 horas a 14 h. y de 17 h. a 20.30 h., con entrada libre. Se verá luego en otras bibliotecas de la USC «en Santiago e Lugo», dijo la rectora, y la alcaldesa propuso que siga su itinerancia por otros espacios compostelanos aún por acordar.