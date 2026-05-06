Feria del Libro de Santiago: Natalia Moreno presenta "Madonna no nació en Wisconsin", novela que nace "de una obsesión"

Natalia Moreno (Zaragoza, 1979), directora, guionista, actriz y productora, es también escritora tras debutar con "Madonna no nació en Wisconsin", novela que presenta este miércoles en Santiago.

Dentro de la Feria del Libro de Santiago, Natalia Moreno visita la caseta de la organización para hablar de "Madonna no nació en Wisconsin", libro editado por Galaxia Gutenberg, eje de un coloquio donde estará acompañada por Tamara Rodríguez.

Obsesión

"El proceso fue casi impulsivo, necesitada dar salida a mi voz, encontrarla... No suelo poner todos los huevos en la misma cesta porque un proceso de una película puede suponer hasta cinco años y en la literatura, tuve la necesidad profunda de la búsqueda de la palabra y de buscar mi voz, me obsesioné con la novela que, sí es cierto que la estructuré como un guion, y que funciona como un reloj, pero no la escribí para ser editada...", explica entusiasta en su charla con EL CORREO GALLEGO.

"Esta es la historia de una mujer que recuerda su pasado para poder tener presente. De una niña que cambia su nombre para mover el mundo un milímetro a su favor y seguir viva. De un pueblo de los años 90 lleno de cabras y silencios que gritan, un frontón en el que meterse mano, un cine de verano con sillas de casa...", detalla la presentación que la editorial hace de "Madonna no nació en Wisconsin", un título ya revelador por sí mismo como indica la autora.

"Madonna fue una inspiración para todas aquellas que crecimos con ella en los años 80 y 90, fue un referente", detalla, antes de hablar de otras luces de guía más propias de la literatura: "Me gusta mucho Bukowski, Virginia Woolf, Sylvia Plath... hay gente que me ha dicho que es una novela muy americana y ese es un estilo que me gusta", aclara Natalia Moreno.

Ya conoce Santiago

Natalia Moreno conoce la capital gallega de muy diversas formas, y no olvida su primera visita. "Santiago es una ciudad increíble a la que he ido muchas veces cuando hacía teatro de gira y cuando acompañaba a mi marido de gira", detalla quien conoció Compostela por primera vez tras hacer el Camino de Santiago cuando tenía 23 años.

"Me gusta mucho Bukowski, Virginia Woolf, Sylvia Plath... hay gente que me ha dicho que es una novela muy americana y ese es un estilo que me gusta" Natalia Moreno — Guionista, actriz y escritora

"Caminé desde Aragón a Santiago, llevaba tres años viviendo en Madrid y echaba mucho de menos la vida en el campo y me pareció muy bonita la idea de hacer un viaje sola y ver hacia dónde me llevaba eso y me encontré por el camino gente maravillosa y descubrí una tierra muy bonita... lo hice en verano, desde mediados de mayo a finales de junio, acabamos al llegar todo el grupo juntos en una queimada", detalla.

Futuro

"En las últimas ayudas para desarrollo de guion, a las que se presentaron 6.000 proyectos para 180 películas, tuve la suerte de que eligieran uno que propuse y estoy trabajando en ello, pero, más adelante, espero escribir una segunda novela y cuando lo haga no voy a esperar tanto para que salga como con la primera y me voy a permitir el lujo de coger una historia y construirla poco a poco", cuenta antes de hablar sobre una hipotética adaptación de su debut literario al lenguaje audiovisual.

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"¡Ojalá! Cuando ves algo escrito que toma forma humana es una sensación alucinante", suelta de forma expresiva Natalia Moreno, formada en artes escénicas con estudios en dramaturgia junto a Juan Mayorga o José Sanchis Sinisterra y con naciente presencia en el mundo de los libros, tras publicar esta novela y caminar ya hacia la segunda, a su ritmo.