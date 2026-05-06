El Gobierno de Santiago defiende la jubilación del exinterventor frente a las denuncias de purga

El concejal de Hacienda y Personal de Santiago de Compostela, Manuel César Vila, ha asegurado que las sentencias judiciales relativas a la denegación de la prórroga de jubilación del exinterventor respaldan al Ayuntamiento pese a que para el PP estos fallos evidencian una “purga” por parte del Gobierno municipal.

El edil ha señalado este miércoles que el Juzgado de lo Contencioso número 2 de Vigo dio la razón al Ayuntamiento al confirmar tanto el procedimiento seguido como la validez de la motivación de la resolución que denegó la prolongación del servicio activo al exinterventor Juan Ramón González Carnero.

Y aunque, posteriormente, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) estimó parcialmente el recurso presentado, declarando la nulidad de las resoluciones impugnadas, fue únicamente por un defecto formal, al considerar necesario un informe específico de la jefatura de Personal, según ha indicado el concejal.

El alto tribunal apuntó en su fallo que para resolver la petición de prórroga del funcionario era preceptivo el informe de la jefa de Recursos Humanos y acordó que se retrotraiga el procedimiento y se solicite el parecer de esta.

Sin embargo, para el edil, ambas resoluciones avalan aspectos clave del procedimiento administrativo seguido por el Ayuntamiento, especialmente en lo relativo a la motivación de la decisión adoptada.

La discrepancia, ha defendido, es por un requisito de tipo formal pero “no se pone en tela de juicio la posibilidad de denegar la prórroga ni los motivos por los que se hizo”.

Por ello, ha avanzado, “el Ayuntamiento no va a cuestionar ni discutir esta interpretación” y ya ha encargado un informe a la Jefatura de Personal para incorporarlo a una nueva resolución que recogerá la misma motivación.

Frente a ello, el concejal del Partido Popular de Santiago José Ramón de la Fuente ha entendido que la sentencia del TSXG evidencia que el Gobierno de la nacionalista Goretti Sanmartín “apartó de su cargo a un interventor incómodo” y acusó al Ejecutivo local de “purgar a los funcionarios incómodos”.

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“Lo que estamos conociendo estos días confirma que el gobierno de Goretti Sanmartín purga a los funcionarios incómodos” e incluso “infringió la ley para apartar a un funcionario” al que quiso castigar “precisamente por ejercer sus funciones de control y fiscalización con independencia, tal y como exige la ley”.