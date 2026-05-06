La gran novedad de la Ascensión regresa a Belvís con doble jornada y desvela su esperado cartel

Fue la gran novedad de las Festas da Ascensión del año pasado en Santiago y este año, tras aterrizar por todo lo alto, regresa con un formato ampliado.

La Romaría das Flores, una de las citas más singulares de la programación festiva de Compostela, se amplía así este 2026 a dos días, teniendo lugar los próximos sábado 16 y domingo 17 de mayo en el Parque de Belvís.

Enmarcadas en las Festas da Ascensión, su exitoso estreno la consolidan como una fiesta ecléctica y divertida para todos los públicos, cuyos ingredientes clave son conciertos, actividades infantiles, DJs y una amplia zona gastronómica en la que participan hostaleros de la capital gallega como Chicha Lovers o el O Bochinche.

Cartel Romaría das Flores 2026

Manteniendo el espíritu de encuentro popular y diversidad musical que tanto caracteriza a esta cita, la programación reunirá propuestas destacadas de la escena gallega y peninsular.

El sábado 16 de mayo actuará la agrupación emergente Fuego Lolita, una de las bandas emergentes que forman parte del Centro Xove de Creación Cultural da Almáciga en Compostela; la banda valenciana Lisasinson, que presentará su nuevo disco ‘Desde Cuándo Todo’; el mc compostelano Cibrán García, mitad de Boyanka Kostova, con su proyecto Saibran; los andaluces Los Mejillones Tigre con su mezcla de garage, cumbia y psicodelia; Familia Caamagno, que tocarán su reciente trabajo ‘Disco Comarcal’ en un concierto especial en el que estarán acompañados de la Orquestra do Quince; y Los Punsetes, iconos del indie rock que llevan más de veinte años llenando salas y escenarios por toda la geografía española con su singular directo e himnos afilados.

La Romaría das Flores llenó Belvís el año pasado / Manu Lucas

Completan la jornada la 'pinchada' en sesión vermú de Chicho Selektor (aka Ortiga) y cierre a cargo de Pídechas o corpo.

Ya en la jornada del domingo 17 de mayo, la Romaría das Flores se prolongará hasta media tarde con la celebración de una sesión vermú ampliada con el garage tropical de la banda luso-brasileña afincada en Portugal Vinicius e seu Conjunto Selvagem, la original Orquesta Neverloura e la actuación de Bigote Mix (Malandrómeda, Fluzo).

Actividades para los más pequeños

En cuanto a la programación familiar e infantil, contará con actividades populares y musicales con Xogos do Paporrubio y la imprenta tipográfica ambulante de Alouette Machine.

Como novedad en esta edición, la Romaría das Flores sumará fuerzas con editoras locales que celebrarán durante estas fechas su Feira de Editoras de Compostela.

Ambiente a primera hora de la tarde en la Romaría das Flores de 2025 / Lucía Martínez

Una segunda edición que busca consolidar a la Romaría das Flores como una de las propuestas culturales y festivas más singulares, celebrada en uno de los espacios más emblemáticos de la capital gallega. Organizada por el Concello de Santiago, con la producción de Tremendo Audiovisual, cuenta con el patrocinio principal de Deleite y el apoyo de Estrella Galicia, Bodegas Lodeiros y Paco & Lola.