Luto en el CHUS y en la Universidad de Santiago por la muerte de la conocida doctora Chelo Astorgano

La conocida pediatra Consuelo Astrogano Fernández falleció este martes, tan solo cuatro meses después de habérsele diagnosticado una grave enfermedad.

Durante varias décadas fue médico adjunta del servicio de urgencias de pediatría del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) (antes en el HGG y en el centro de salud de Vite), pasando por sus manos decenas de miles de niños a los que dedicó su vida. Fue asimismo profesora asociada de la Universidade de Santiago (USC). Conocida como Chelo, su ojo clínico era bien valorado en el servicio, facilitando diagnósticos y, en definitiva, curando a generaciones de enfermos en edad pediátrica.

Estaba casada con el catedrático de astronomía José Ángel Docobo Durántez.

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El entierro se celebró este miércoles en la intimidad familiar.