Identifican al responsable de verter un centenar de sacos de escombros en la rúa da Ponte de San Domingos en Santiago

La Policía Local de Santiago ha identificado al responsable de los vertidos ilegales de escombros en sacos de construcción en la zona de San Lourenzo, registrados en varias ocasiones en las últimas semanas.

En concreto, y según informa el Concello de Santiago en un comunicado, los vertidos tenían lugar en la rúa da Ponte de San Domingos.

Ante la denuncia de esta situación, la Policía Local activó un dispositivo para localizar a los responsables, encontrando en una obra de reforma al vehículo utilizado para depositar dichos residuos.

El dispositivo -en el que participaron varios agentes, tanto de paisano como uniformados-, junto con la colaboración ciudadana permitió localizar al trabajador, que reconoció ser el autor de un centenar de sacos de escombros, a los que los agentes le atribuyen los vertidos anteriores registrados en el mismo lugar.

El identificado se enfrenta a una sanción económica de hasta 3.000 euros.

Desde el concello compostelano hacen un llamamiento a la responsabilidad y colaboración ciudadana para evitar estes vertidos y dar con los responsables de ellas en caso de que se produzcan.

Identifican al responsable de verter escombros en la rúa da Ponte de San Domingos en Santiago / Concello de Santiago

Punto Limpio y recogida a domicilio

Asimismo, aprovechan para recordar que los escombros de obras menores domiciliarias deben llevarse al Punto Limpio, abierto de lunes a viernes de 10.50 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.50 horas; así como los sábados de 10.50 a 18.10 horas.

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Santiago cuenta además con un servicio de recogida de voluminosos a domicilio, que se puede solicitar llamando al 981 565469. Finalmente, recuerdan que en caso de obras mayores, se deben instalar los contenedores o sacas de escombros con la correspondiente autorización municipal.