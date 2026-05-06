Escondido a poco más de media hora de Santiago se encuentra uno de los rincones naturales más sorprendentes del interior de Galicia. Un conjunto de seis islas, de las cuales cinco están unidas entre sí por pasarelas, puentes o pasos de piedra que permiten recorrerlas en todo su esplendor.

Este pequeño rincón natural se ubica entre Vila de Cruces y Boqueixón, punto donde el río Ulla conforma el archipiélago y supone además el límite natural entre Pontevedra y A Coruña.

Las islas -afloradas al embalsar las aguas del Ulla la presa de Portodemouros- se les conoce popularmente como Illas de Gres, en honor a la parroquia de Vila de Cruces, aunque también se les llaman popularmente Insuas de San Ramón, en honor al patrón de Gres.

Un oasis fluvial cerca de Santiago

El entorno forma parte de un área recreativa en la que el río dibuja pequeños islotes cubiertos de robles centenarios y vegetación autóctona, conectados entre sí mediante puentes y pasos peatonales que permiten recorrerlos a pie.

Las cinco islas se llaman: isla de San Ramón, de Os Namorados, de As Palletas, de Pachín y de A Praia. Existe una sexta muy pequeña, pero no está unida con ninguna de las anteriores.

El paraíso fluvial escondido a media hora de Santiago donde puedes saltar de isla en isla / Turismo de Galicia

El resultado es así un paisaje en el que el agua, el bosque y las pasarelas crean una ruta sencilla y accesible, ideal para pasar el día al aire libre y desconectar junto al río. En el entorno se han instalado zonas para hacer barbacoas, mesas e incluso un palco en el que se celebra una festividad muy popular a finales de agosto dedicada a San Ramón.

Escapada cerca de Santiago

Este enclave se ha consolidado como una de las escapadas más atractivas cerca de Santiago, especialmente en fines de semana y en verano, cuando vecinos y visitantes se acercan para disfrutar de la playa fluvial, comer al aire libre o simplemente pasear entre ellas.

Ponte Ledesma, que cruza el Ulla uniendo Vila de Cruces con Boqueixón / Turismo Rías Baixas

En los alrededores se encuentra además el puente de Ponte Ledesma, que forma parte del Camino Real de Santiago a Lugo. Conformado por nueve arcos de sillería granítica, cruza el río Ulla uniendo Boqueixon y Vila de Cruces. Una localización perfecta para visitar si te acercas a las Illas de Gres.