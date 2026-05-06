El Obradoiro 'ficha' a los compostelanos Arce, Kike Varela y Borja Iglesias para la final por el ascenso
El futbolista en su versión dj y los dos artistas lanzan junto al OCT Ultreia un "himno para o noso equipo, a nosa xente e a nosa terra"
El Multiusos Fontes do Sar acogerá este viernes desde las 21.00 horas una auténtica final por el ascenso entre el Monbus Obradoiro y el Gipuzkoa Basket. Si los de Epi logran la victoria regresarán dos años después a la ACB, mientras que una derrota los condenará a jugar los playoffs y supondrán el ascenso del Leyma Coruña.
Para intentar conseguir el objetivo marcado del ascenso directo, el coliseo compostelano será una auténtica fiesta durante todo el día para intentar llevar en volandas al Obradoiro en lo que puede ser una jornada histórica. Desde las 16.00 horas, estará instalada en las inmediaciones de un Multiusos con el cartel de no hay entradas una Fanzone con barras, foodtrucks, música y una pantalla gigante para seguir el partido que buscará crear un ambiente mágico.
El Obra 'ficha' talento compostelano
Además del apoyo de todo Santiago en la cita, el Obradoiro estará apoyado en la final por el ascenso por cuatro figuras de la música y el deporte compostelanos: el rapero Arce, el dj Kike Varela, el grupo OCT Ultreia y el futbolista Borja Iglesias en su versión de dj.
Con voz de Arce y de diversos integrantes de Ultreia y con beat de Kike Varela y Borja Iglesias, todos se han juntado para lanzar juntos el tema 'Obradoiro', un auténtico "himno para o noso equipo, a nosa xente e a nosa terra".
"Un himno para o noso equipo"
"E dime que non, na bancada xa poñemos o son, con un par de ovos e con corazón aquí gañamos sen tocar o balón", empieza un tema grabado en las entrañas del pabellón compostelano en el que rap, electrónica y música tradional gallega van de la mano.
El tema hace referencia también al 'Miudiño' y a su "e auga non debo mirar": "Que auga non bebo", canta Arce en esta ocasión.
"Cando entras na pista sei que non me fallas, porque estaremos listas vaias onde vaias", cantan en el estribillo Ultreia.
La canción también hace referencia a distintos barrios de la ciudad y a su apoyo al Obra: "Porque vaia donde vaia eu son de Compos, desde Vite ata Fontiñas, Sar e Conxo, e nas boas e nas malas Obradoiro".
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