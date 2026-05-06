El singular edificio de Santiago que nació entre protestas y hoy es una guardería: “Unha preciosidade que sempre dá que falar"

No podemos decir que pasa desapercibido en Santiago porque sería una mentira -pues es un edificio singular, de esos que miras dos veces y te detienes a contemplar-, pero seguro que muchos compostelanos desconocen su historia pese a pasar por su lado casi a diario.

Actualmente es una guardería, pero sus cuatro paredes albergaron usos de lo más variopintos en sus más de cien años de historia.

Nacido como sede de la Sociedade de Recreo Artístico e Industrial, un espacio para la burguesía compostelana con funciones de café, restaurante y salón social, pronto se convirtió en un espacio de ocio muy popular, viviendo en los años veinte una de sus etapas más conocidas -no exentas de polémica- como American Bar.

Años más tarde llegó a ser el primer cinematógrafo de la ciudad, laboratorio municipal, usos administrativos e incluso sede de la Falange, lo que refleja sus distintas etapas.

Desde los años setenta funciona como la Escola Infantil de Santa Susana, un destino que poco tiene que ver con sus orígenes, pero que lo ha integrado definitivamente en el día a día de los compostelanos.

Pero de entre todos los usos que tuvo, uno de los más populares -sin contar cuando albergó al American Bar- fue cuando operó como Pabellón de Recreo Artístico e Industrial en el marco de la Exposición Regional Gallega de 1909.

Un origen confuso

Su nombre vuelve a resurgir con fuerza en las últimas horas por una publicación en redes sociales de @santiago_vello -una popular cuenta que colecciona imágenes antiguas de Compostela-, que vuelve a rescatar del olvido el origen de este edificio.

Y es que, como explica en el texto que acompaña a las instantáneas, es necesario aclarar una idea muy extendida en Santiago: "que este pavillón foi construído con motivo da Exposición Rexional". Pero no fue así.

Según informa, y si bien la construcción coincide en el tiempo con la Expo Regional de 1909, fue promovida por la Sociedade de Recreo Artístico e Industrial de Santiago. En concreto, por el presidente de dicha asociación, Juan Harguindey.

Una iniciativa que no hizo gracia a las casas de alrededores que incluso llegaron a emprender una "dura campaña en contra, apoiados polo estamento eclesiástico do momento". Con todo, "entre protestas, permisos e negocios privados, o que ía ser pouco menos que un escándalo acabou formando parte da paisaxe e da historia da cidade".

Pabellón de Recreo Artístico e Industrial en Santiago de Compostela / Atlas Palacios

"Unha preciosidade que sempre dá que falar", finaliza @santiago_vello.

Si bien su origen responde a una entidad privada, se benefició del ambiente y dinamización cultural que trajo consigo la Expo a Compostela, funcionando como uno de sus pabellones.

En este sentido, todos los edificios ideados para acoger a los participantes y expositores de exposición fueron demolidos a lo largo de los diez años siguientes, siendo el Pabellón de Recreo Artístico e Industrial la única excepción.

Unha preciosidade que sempre dá que falar @santiago_vello

Una obra de Palacios

Proyectado por el arquitecto Antonio Palacios Ramilo en 1908, fue construido por el maestro de obras Manuel Pereiro Caeiro.

Destaca por ser una de las edificaciones más modernistas de la obra gallega de Palacios. Diseñado a modo de pabellón de jardín, el imponente edificio -que brilla con luz propia en la Alameda compostelana-, destaca por sus grandes ventanales, sus galerías acristaladas y la doble escalinata que preside su entrada.

Plano de la Exposición Regional Gallega de 1909 / Guía Compostela