Un reumatólogo del CHUS defiende que "las terapias termales son valiosísimas, pero están menospreciadas"

Participante en la mesa redonda organizada por la Cátedra de Hidroloxía Médica-USC Balnearios de Galicia que tendrá lugar este miércoles en el Hotel Araguaney de Santiago a partir de las 19:30 horas, el reumatólogo del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago Santos Ínsua profundizará durante su intervención en los efectos beneficiosos de la balneoterapia en pacientes con artrosis y lumbalgias. Lo hará en un encuentro patrocinado por Turismo de Galicia dentro del ciclo A saúde é o que importa, moderado por el profesor emérito de la Universidade de Santiago y director de dicha cátedra, Juan Gestal, en el que también disertarán la jefa de Dermatología del CHUS, Ángeles Flórez, y el director médico del balneario de Caldelas de Tui, Elías Festa.

¿Dentro de la reumatología, en qué se va a centrar con respecto a la balneoterapia?

En la cura balnearia en la artrosis y el dolor lumbar, la lumbalgia crónica. Hablaré sobre la rememoración fisiopatológica y epidemiológica, y sobre algunos aspectos de la medicina complementaria, puesto que a veces las alternativas de la medicina tradicional para ciertas enfermedades del aparato locomotor son limitadas, o bien porque hay problemas de morbilidad o intolerancia de los pacientes.

Medicina integrativa

¿Es ahí dónde entra esta opción?

Sí, es ahí donde las medicinas complementarias se integran con la medicina tradicional para generar una medicina integrativa. Y la balneoterapia juega un papel para beneficiar la salud de esos pacientes, tanto con la terapia mediante aguas termales con sus diferentes modalidades, como a través de los tratamientos con peloides o fangos. Y luego también está la hidrocinesiterapia, hacer ejercicios en el agua, que también tiene unas implicaciones terapéuticas muy beneficiosas para el paciente.

¿Qué tipo de beneficios aporta?

Hay pocos trabajos metodológicos de calidad respecto a la aplicación de estas terapias en patología artrósica y lumbar, con lo cual no se pueden inferir muchas recomendaciones. Sin embargo, lo poco que hay es esperanzador y es importante. Este tipo de terapias son valiosísimas y están menospreciadas, y yo creo que es un error.

Mejoran la calidad de vida del paciente

¿Por qué considera que son valiosísimas?

Porque consiguen aquello que se busca, ya que logran aliviar los aspectos patológicos que agravan la enfermedad en el paciente. Reducen el dolor, mejoran la movilidad y la funcionalidad y, con ello, incluso mejoran la calidad de vida porque una persona con un dolor incapacitante no puede tener calidad de vida. Y eso los tratamientos termales lo consiguen, pero a veces se les pide más que a otros tratamientos que están siendo sancionados en el día a día del médico. Si los analizamos con la misma actitud metodológica, igual nos llevamos la sorpresa de que muchos tratamientos tienen la misma o parecida calidad metodológica en cuanto a los estudios existentes. Por eso, he querido ser una punta de lanza a favor de las curas termales, que pienso que están desaprovechadas.

¿A qué obedece que estén desaprovechadas?

A que están más enfocadas hacia temas relacionados con la relajación y cuestiones placenteras, más que a una indicación médica propiamente dicha. Pero todos los centros de balneoterapia tienen un equipo médico, con su director médico y su personal sanitario que evalúa cada caso, si el paciente es indicado para un tipo de terapias u otras, y es algo que adapta el médico del balneario a cada paciente.

¿Esa intervención médica es la principal diferencia con un spa?

Sus aguas están más orientadas a la relajación, al hidromasaje, pero también pueden tener un efecto positivo en cuanto a la merma del dolor y mejorar las funciones del paciente, sin duda.

Apuesta por una mayor interrelación

¿Qué experiencia tiene como reumatólogo en balneoterapia?

Por desgracia me gustaría tener más de la que tengo porque es un tema en el que no hemos profundizado lo suficiente. La Cátedra de Hidroloxía Médica lo está haciendo muy bien, y yo creo que debería insistirse más en la colaboración con la medicina convencional, donde está poco representada a pesar de que, como digo, desde la cátedra están haciendo investigación, promoviendo trabajos. Me gustaría que hubiera más interrelación, y quizás el problema sea nuestro porque tenemos muchas cosas que atender en nuestro día a día.

"Galicia está muy bien posicionada, tiene grandes balnearios, muy profesionales y con una trayectoria histórica muy prolongada" Santos Antonio Ínsua — Reumatólogo del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

¿Qué potencial tiene Galicia en este ámbito?

Galicia está muy bien posicionada, tiene grandes balnearios, grandes centros muy profesionales y con una trayectoria histórica muy prolongada.

¿Hay perfiles con mayor predisposición a padecer artrosis?

La edad y el tipo de trabajos que se desempeñan. Y luego el sexo, puesto que es mucho más frecuente en la mujer, donde se dan casi el doble de casos. En cuanto a la edad, la mayor prevalencia está en la franja de entre 50 y 69 años, donde también se duplica.