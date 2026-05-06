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Área Sanitaria de Santiago y Barbanza

El Clínico de Santiago despide a los 16 primeros residentes del año ya formados

Son especialistas de enfermería de salud mental, familiar y pediatría, así como matronas y un radiofísico

El gerente y personal del CHUS con los residentes que ya han terminado en el Clínico de Santiago.

El gerente y personal del CHUS con los residentes que ya han terminado en el Clínico de Santiago. / Cedida

K.M.

Santiago

Los primeros dieciséis especialistas que rematan este año su formación como residentes en diferentes especialidades en el Área Sanitaria de Santiago y Barbanza fueron despedidos este martes en un acto en el Hospital Clínico presidido por el gerente, Ángel Facio.

En la despedida a estos enfermeros internos residentes especialistas en enfermería familiar y comunitaria, de pediatría y salud mental, así como matronas y un radiofísico interno residente especialista en radiofísica hospitalaria, el gerente de Santiago les agradeció su trabajo y destacó la complejidad de la profesión sanitaria, en la que siempre se puede «coidar e acompañar». Consideró imprescindible la empatía con el enfermo para lograr la mejor asistencia.

Apuesta por la formación continua

La directora de Enfermería, Isabel Campos, abogó por la formación continua y la contribución a «formar aos que veñen», además de resaltar la importancia de trabajar en equipo.

Rogelio Leira, jefe de estudios y presidente de la comisión de docencia, admitió un «sabor agridoce, pois se mestura o que termina co que comeza», y animó a los residentes a seguir formándose.

Por su parte, el jefe de estudios de la unidad docente de medicina familiar y comunitaria, Sergio Cinza, calificó la jornada como «un día de alegrías tras unha etapa na que xa sodes especialistas», pero les recordó que «a partir de agora queda moito por diante», y les animó a seguir trabajando para alcanzar la excelencia.

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El área sanitaria tiene centros de referencia tanto a nivel asistencial como docente e investigador, y mantiene una estrecha relación con la Universidade de Santiago (USC).

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