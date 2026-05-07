Olimpíada
Alumnado do IES Rosalía de Castro consolida o seu liderado científico en Galicia: “Non esperabamos ningún premio”
Dous equipos do instituto compostelán lograron os dous primeiros postos na comunidade na VI Olimpiada Científica Xuvenil Española, na que participaron máis de mil estudantes
O IES Plurilingüe Rosalía de Castro de Santiago destacou na VI Olimpiada Científica Xuvenil Española (OCJE), celebrada o 20 de abril en formato telemático, na que participaron 407 equipos e 1.221 estudantes de toda España.
O centro acadou resultados especialmente salientables a nivel galego. O equipo Los Catalizadores, formado por Roi Blanco Villaverde, Leonardo José Sierra Pedrido e María Viana Vázquez, obtivo o primeiro posto en Galicia, mentres que o equipo Lovelace, integrado por Xiana Lanero Forja, Lucía Milano Vallone e Lúa Otero Lenzós, acadou o segundo posto autonómico. Tamén participou o equipo GeNiUS, formado por Iago, Pedro e Gabriel. Acompañounos e coordinounos a profesora de Física e Química, Rita Rial.
No ranking galego, o terceiro posto foi para o equipo ConCienci-hadas do IES Moncho Valcarce das Pontes de García Rodríguez.
A competición consistiu nunha proba de dúas horas con 45 cuestións de distintas áreas científicas —matemáticas, física, química, bioloxía e xeoloxía— que os participantes tiveron que resolver sen material de consulta nin axuda externa.
María Viana, integrante de Los Catalizadores, explicou que durante a proba só puideron empregar calculadora, papel e bolígrafo, baixo a supervisión dun profesor na aula. Engadiu que algunhas das cuestións eran “complexas”, polo que non esperaban acadar premio: “Pensabamos que habería alumnado con mellor resultado, así que quedamos moi contentos”.
Viana, que xa contaba con bos resultados previos —un segundo posto na Olimpíada Matemática Galega Feminina e unha mención de honra na Olimpíada Matemática Galega mixta—, destacou tamén o ambiente da competición e o proceso de escolla do nome do equipo. “Queriamos algo divertido e ocorréusenos Los Catalizadores”, comentou.
Os tres equipos gañadores a nivel nacional
A nivel nacional, o Colexio Buen Pastor de Sevilla proclamouse gañador da competición, seguido do Colexio Nuestra Señora del Pilar de Las Palmas de Gran Canaria en segunda posición e do Colexio Diocesano Oratorio Festivo de San Miguel de Orihuela, en Alicante, en terceira posición.
