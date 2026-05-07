Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ensanche NorteOrzamentos 2026Chelo AstorganoColexio da RamallosaArredonda
instagram

Olimpíada

Alumnado do IES Rosalía de Castro consolida o seu liderado científico en Galicia: “Non esperabamos ningún premio”

Dous equipos do instituto compostelán lograron os dous primeiros postos na comunidade na VI Olimpiada Científica Xuvenil Española, na que participaron máis de mil estudantes

Pola esquerda, Brais Novillo, prata na Olimpíada Nacional de Química, Xiana Lanero, Lucía Milano, Lúa Otero, Rita Rial, Leonardo Sierra, María Viana e Roi Blanco no IES Rosalía de Castro.

Pola esquerda, Brais Novillo, prata na Olimpíada Nacional de Química, Xiana Lanero, Lucía Milano, Lúa Otero, Rita Rial, Leonardo Sierra, María Viana e Roi Blanco no IES Rosalía de Castro. / IES Rosalía de Castro

Lorena Rey

Lorena Rey

Santiago

O IES Plurilingüe Rosalía de Castro de Santiago destacou na VI Olimpiada Científica Xuvenil Española (OCJE), celebrada o 20 de abril en formato telemático, na que participaron 407 equipos e 1.221 estudantes de toda España.

O centro acadou resultados especialmente salientables a nivel galego. O equipo Los Catalizadores, formado por Roi Blanco Villaverde, Leonardo José Sierra Pedrido e María Viana Vázquez, obtivo o primeiro posto en Galicia, mentres que o equipo Lovelace, integrado por Xiana Lanero Forja, Lucía Milano Vallone e Lúa Otero Lenzós, acadou o segundo posto autonómico. Tamén participou o equipo GeNiUS, formado por Iago, Pedro e Gabriel. Acompañounos e coordinounos a profesora de Física e Química, Rita Rial.

No ranking galego, o terceiro posto foi para o equipo ConCienci-hadas do IES Moncho Valcarce das Pontes de García Rodríguez.

A competición consistiu nunha proba de dúas horas con 45 cuestións de distintas áreas científicas —matemáticas, física, química, bioloxía e xeoloxía— que os participantes tiveron que resolver sen material de consulta nin axuda externa.

María Viana, integrante de Los Catalizadores, explicou que durante a proba só puideron empregar calculadora, papel e bolígrafo, baixo a supervisión dun profesor na aula. Engadiu que algunhas das cuestións eran “complexas”, polo que non esperaban acadar premio: “Pensabamos que habería alumnado con mellor resultado, así que quedamos moi contentos”.

Viana, que xa contaba con bos resultados previos —un segundo posto na Olimpíada Matemática Galega Feminina e unha mención de honra na Olimpíada Matemática Galega mixta—, destacou tamén o ambiente da competición e o proceso de escolla do nome do equipo. “Queriamos algo divertido e ocorréusenos Los Catalizadores”, comentou.

Noticias relacionadas y más

Os tres equipos gañadores a nivel nacional

A nivel nacional, o Colexio Buen Pastor de Sevilla proclamouse gañador da competición, seguido do Colexio Nuestra Señora del Pilar de Las Palmas de Gran Canaria en segunda posición e do Colexio Diocesano Oratorio Festivo de San Miguel de Orihuela, en Alicante, en terceira posición.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Santiago estrena terraza secreta: un oasis de paz junto al río Sarela para desconectar al atardecer
  2. Dos bloques, 18 viviendas y una fachada acristalada: así será un nuevo edificio del centro de Santiago
  3. María José, vecina de Mallou que perderá su casa por el nuevo barrio: 'Es una tomadura de pelo y vamos a pelear
  4. Primer AVE ‘directo’ de Santiago a Madrid sin paradas intermedias en Castilla y León
  5. Los dueños de fincas en el Ensanche Norte pueden renunciar a la expropiación a cambio de participar en el desarrollo urbanístico de la zona
  6. Cincuenta estudiantes son reconocidos por su esfuerzo académico en la residencia Almirante Martorell de Santiago
  7. Siete operarios y una semana de trabajo para montar la noria de la Ascensión en Santiago: 'Es una de las más grandes de Europa
  8. Luto en el CHUS y en la Universidad de Santiago por la muerte de la conocida doctora Chelo Astorgano

Alumnado do IES Rosalía de Castro consolida o seu liderado científico en Galicia: “Non esperabamos ningún premio”

Vecinos de San Pedro de Mezonzo plantean contratar seguridad privada ante un piso de prostitución en el edificio

Vecinos de San Pedro de Mezonzo plantean contratar seguridad privada ante un piso de prostitución en el edificio

El ComposFest desvela su cartel: 9louro, Lumedoloop y Saya protagonizan la cuarta edición del festival

El ComposFest desvela su cartel: 9louro, Lumedoloop y Saya protagonizan la cuarta edición del festival

Santiago aproba os orzamentos de 2026, os máis alto da historia pese a división política

Nuevo barrio del Ensanche Norte de Santiago: ¿Por qué se hace en Mallou? ¿En qué fase está? ¿Quién valora los terrenos?

Nuevo barrio del Ensanche Norte de Santiago: ¿Por qué se hace en Mallou? ¿En qué fase está? ¿Quién valora los terrenos?

Un colegio de Santiago entre los destacados del concurso escolar de Cineduca 2026

Un colegio de Santiago entre los destacados del concurso escolar de Cineduca 2026

Escenas do Cambio empieza en Santiago con iXa: «La ballena más sola del mundo inspira lo que propone ‘52-Blau’»

Escenas do Cambio empieza en Santiago con iXa: «La ballena más sola del mundo inspira lo que propone ‘52-Blau’»

El PP acusa a Sanmartín de mentir para apartar a un interventor molesto

El PP acusa a Sanmartín de mentir para apartar a un interventor molesto
Tracking Pixel Contents