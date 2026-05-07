La balneoterapia, gran aliada frente a psoriasis, dermatitis atópica o artrosis

Los tratamientos termales aplicados de forma complementaria a determinados fármacos pueden contribuir a mejorar de forma significativa dolencias como la psoriasis o la dermatitis atópica, mientras que en artrosis y lumbalgias ayuda a reducir la dependencia del paciente de los analgésicos y antiinflamatorios. Además, y según se puso de manifiesto este miércoles en una mesa redonda en Santiago, la balneoterapia resulta efectiva en el tratamiento del dolor en diferentes patologías, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de la persona afectada.

En un encuentro dentro del ciclo A saúde é o que importa, organizado por la Cátedra de Hidroloxía Médica USC-Balnearios de Galicia y financiado por Turismo de Galicia, tres expertos abordaron en el Hotel Araguaney las indicaciones de la cura termal para el tratamiento del dolor, así como de enfermedades de la piel y reumáticas.

Enfermedades inflamatorias y autoinmunes

Moderados por el director de la cátedra, Juan Gestal, intervinieron Ángeles Flórez; profesora de Dermatología de la Universidade de Santiago (USC) y jefa del servicio en el CHUS; Santos Ínsua, reumatólogo del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, y Elías Festa, director médico del balneario de Caldelas de Tui; quienes profundizaron en el papel de la balneoterapia en sus respectivas áreas.

En dermatología, Ángeles Flórez destacó que es eficaz en enfermedades inflamatorias y autoinmunes como la psoriasis y la dermatitis atópica. Patologías que, como apuntó, «tienen un impacto muy negativo en la calidad de vida de los pacientes» y, aunque admitió que en los últimos años se han logrado avances significativos en el ámbito de las terapias dirigidas, consideró que la balneoterapia tiene «un papel importante como tratamiento complementario al uso de fármacos, del que se puede beneficiar un porcentaje elevado de pacientes, tal como lo corroboran las evidencias científicas».

Alivio del prurito

Incidió en que la cura termal consigue aliviar síntomas, en especial «el prurito y el dolor», y añadió que «se aprecia una mejoría significativa en la reducción de lesiones cutáneas», ayudando a reducir el riesgo de infección y a restablecer la microbiota cutánea.

Para Santos Ínsua, entre los principales efectos terapéuticos de la balneoterapia en patologías musculoesqueléticas como las artrosis o lumbalgias está la disminución del dolor, pero también de «la inflamación y la rigidez articular, produciéndose una importante mejoría en los casos de movilidad reducida», y reduciendo además la dependencia de fármacos analgésicos y antiinflamatorios.

Tras explicar que «no es una terapia curativa, pero sí una buena terapia complementaria al tratamiento farmacológico», el reumatólogo del CHUS resaltó que «alivia notablemente los síntomas de estas dolencias, la funcionalidad y la calidad de vida», y señaló que «existe evidencia científica de estas terapias sobre los procesos reumáticos», poniendo también el acento en que «apenas tienen contraindicaciones». Aseguró que los efectos terapéuticos de una o dos semanas de tratamiento se prolongan durante meses y recomendó repetir la cura termal una o dos veces al año.

Incapacidad temporal

Elías Festa, por su parte, habló de las técnicas termales que se aplican para el tratamiento del dolor, sobre todo en lumbalgia crónica, cervicalgia y fibromialgia, destacando su repercusión social, con una alta incidencia en las bajas laborales.

Destacó que la balneoterapia favorece la calidad de vida, reduciendo el consumo de analgésicos y períodos de baja por incapacidad temporal, y puso el acento en que «mejora el tono muscular y reduce la inflamación», además de «mejorar el estado anímico de los pacientes».