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MÚSICA

Boyanka Kostova, bandera del trap en Santiago, anuncian un concierto por su décimo aniversario

Boyanka Kostova durante un concierto en Sar.

Boyanka Kostova durante un concierto en Sar. / Jesús Prieto

Xabier Sanmartín

Xabier Sanmartín

Santiago

Boyanka Kostova, la bandera del trap en la escena musical de Santiago, anuncian un concierto especial en otoño para celebrar su décimo aniversario, una cita ya con las entradas a la venta.

Nuevo disco

Boyanka Kostova, proyecto de Cibrán García (Saibran Yiyi) y Chicho (Chicho do Funk), confirman una actuación en la sala Capitol el próximo 26 de noviembre en el marco de su gira del citado décimo aniversario, jugando en ese local en casa en busca de agotar su aforo de 800 localidades, ya con tickets disponibles a precios desde 20 euros en anticipada.

En su canal de Youtube suman 3.000 personas suscritas, plataforma de Google donde hace dos semanas estrenaron una colaboración con Rulo llamada "Hoy me la gozo". Ahí, su video más popular es el cip de "Cola Cao", con 91.000 visualizaciones tras seis años online.

¿Invitados?

Resta saber si en esa cita picheleira Boyanka Kostova contarán con personas invitadas para subirse al escenario a agitar aún más su set list de trap, electrónica y pop bailable, seguro que sí, solo queda saber los nombres de ese elenco.

Ortiga y Kike Varela

Por otra parte, Ortiga y Kike Varela lanzaron durante esta misma primavera el vídeo de "Carmiña Carmela". Los músicos compostelanos unen fuerzas en un tema conjunto son su versión de un tema popular gallego que apoyan con un clip grabado en la Cidade da Cultura.

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El vídeo de ese single tiene la dirección creativa de Lara Caeiro y del propio Ortiga (la mitad del grupo Boyanka Kostova) con la presencia además del grupo de baile OCT Ultreia (con Gustavo Couto) y el baile de Catuxa Carnota, Antia Barona y Lucia Ferreiro.

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