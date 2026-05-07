Catorce fotos que definen el camino del Obra hacia la ACB

LA HERIDA

Durante muchos meses, en Multiusos Fontes do Sar no se habló de otra cosa.

El ascenso.

La necesidad.

La obligación.

El regreso.

Como si el destino del hubiese quedado detenido aquella noche del descenso que rompió trece años de orgullo en la élite. Desde entonces, cada entrenamiento, cada viaje y cada jornada tuvieron el mismo significado: volver.

Porque el Obradoiro no estaba construido para acostumbrarse al silencio de la Primera FEB. Y Santiago tampoco.

Aficionados del Monbus Obradoiro / Jesús Prieto

La temporada 25-26 comenzó entre heridas abiertas, de un descenso y una primera temporada en primera FEB que no ayudó a curarlas. El golpe seguía vivo en la grada, en los despachos y en el ambiente de una ciudad que todavía no entendía cómo había perdido una de sus grandes señas de identidad deportiva. Tocaba levantarse rápido, sin espacio para la nostalgia. El club entregó el proyecto a Diego Epifanio, un entrenador hecho para las categorías donde se sobrevive más de lo que se brilla. Y alrededor de él levantó un equipo preparado para convivir con la presión de quien salta a la pista sabiendo que cualquier cosa que no sea ganar será insuficiente.

El club entregó el proyecto a Diego Epifanio / Jesús Prieto

Pero la Primera FEB no entiende de escudos ni de historia.

Y el Obradoiro lo descubrió pronto.

Cada pista se convirtió en un territorio incómodo. Cada derrota abría una semana de dudas, abría más las heridas. Cada partido fuera de casa parecía jugarse con el eco de la ACB resonando sobre las cabezas de los jugadores. Hubo noches densas, partidos trabados, momentos en los que el equipo parecía caminar cargando demasiado peso sobre los hombros.

Cada derrota abría una semana de dudas, abría más las heridas / Jesús Prieto

Porque en Sar no se esperaba competir.

Se esperaba regresar.

Porque en Sar no se esperaba competir. Se esperaba regresar / Jesús Prieto

EL CARÁCTER

Y, sin embargo, el Obradoiro aprendió.

Aprendió a ganar sufriendo.

Aprendió a resistir cuando el partido se rompía.

Aprendió a defender como defienden los equipos que entienden que el ascenso no siempre pertenece al más brillante, sino al que soporta mejor el desgaste.

El Obradoiro / Jesús Prieto

Poco a poco, casi sin ruido, el equipo empezó a parecerse a esos grupos que crecen desde la dificultad. A esos vestuarios que descubren su verdadera identidad cuando todo aprieta.

Entonces llegó abril.

Y con abril, el carácter.

El Obradoiro enlazó victorias, recuperó confianza y empezó a caminar con la determinación de los equipos que reconocen cerca el momento decisivo. Hasta que apareció la noche del derbi en A Coruña.

Y allí cambió algo.

El Obradoiro enlazó victorias, recuperó confianza / Jesús Prieto

Porque aquello no fue solamente una victoria. Fue una declaración de fuerza. En una pista cargada de tensión y orgullo gallego, el equipo compostelano derribó al líder y salió del Coliseum dejando una sensación nueva: por primera vez en toda la temporada, el ascenso dejaba de parecer una obligación angustiosa para convertirse en algo tangible.

Real.

Posible.

Desde ese momento, Multiusos Fontes do Sar volvió a encenderse.

Desde ese momento, Multiusos Fontes do Sar volvió a encenderse / Jesús Prieto

El Miudiño cada vez sonaba con más energía antes de los partidos. La grada recuperó el rugido de las grandes noches. Y la ciudad volvió a mirar al pabellón como quien mira un lugar importante, un lugar donde todavía podían ocurrir cosas capaces de permanecer en la memoria.

Y el equipo respondió / Jesús Prieto

Y el equipo respondió.

Con oficio.

Con nervio.

Con resistencia.

Como responden los equipos que ya han entendido todo lo que se están jugando.

Como responden los equipos que ya han entendido todo lo que se están jugando / Jesús Prieto

Y el equipo respondió / Jesús Prieto

Y el quipo respondió / Jesús Prieto

LA ÚLTIMA NOCHE

Ahora solo queda una noche.

Una más.

Cuarenta minutos que pueden devolver al lugar del que nunca quiso marcharse.

Cuarenta minutos que pueden devolver al lugar del que nunca quiso marcharse / Jesús Prieto

El viernes, cuando el balón suba al aire en Sar, no jugará únicamente un equipo que busca una victoria. Jugará una ciudad entera que lleva dos años esperando este momento. Jugará la memoria de trece temporadas en ACB. Jugará el orgullo de un club que se negó a aceptar que aquello había terminado.

Y quizá por eso el ambiente es distinto.

Hay temporadas que simplemente se juegan.

Y otras que se atraviesan como una travesía, esta ha sido una de ellas.

Hay temporadas que simplemente se juegan. Y otras que se atraviesan como una travesía, esta ha sido una de ellas / Jesús Prieto

Una temporada de desgaste y supervivencia. De ansiedad y resistencia. Pero también de fe, la de un equipo que cayó y decidió levantarse antes de aceptar el suelo. De una afición que nunca dejó de llenar Sar esperando volver a sentirse parte de algo grande.

Ahora ya no quedan discursos.

No quedan cálculos.

No queda futuro más allá del viernes.

Solo queda el último paso.

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