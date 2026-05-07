CINE
Un colegio de Santiago entre los destacados del concurso escolar de Cineduca 2026
El CEIP Plurilingüe Mestre Rodríguez Xixirei, entre los centros galardonados y un cortometraje del colegio Franciscanos de Lugo logra el principal premio
El Ateneo de Santiago clausuró el martes en la Rúa do Vilar, 19, la quinta Mostra Internacional de Cine e Educación (Cineduca) con la entrega de premios del certamen escolar en un acto que incluyó la proyección de los tres cortometrajes finalistas seleccionados entre la decena de trabajos presentados por diferentes centros educativos gallegos.
Otros centros galardonados
Se destacaron las tramas de «Caer na conta», del CEIP Plurilingüe de Tenorio (Cerdedo Cotobade); «A palabra que se perdeu», del Colexio Franciscanos de Lugo; y «Zona de Respecto: En obras», del CEIP Plurilingüe Mestre Rodríguez Xixirei de Santiago.
El principal galardón de esta quinta edición de Cineduca fue para «A palabra que se perdeu», realizado por alumnado del sexto curso de primaria del Colexio Franciscanos de Lugo, bajo la tutoría de Ginés Vázquez Seijas.
Ciclo de películas
Aparte del certamen escolar, Cineduca ofreció esta primavera un ciclo de películas con charlas paralelas, formado por Pequeña miss sunshine, La caza, Captain Fantastic, Abel, El Bola y La soledad del corredor de fondo , ofrecidas en el local de Afundación en la Rúa do Vilar con entrada libre.
Esta quinta edición de Cineduca (Mostra Internacional de Cine e Educación) giró alrededor de la educación en familia, según detalló en rueda de prensa previa el presidente del Ateneo de Santaigo, Francisco Candela, y el director de Cineduca, Miguel Zabalza, acompañados por otras dos personas integrantes de la directiva ateneísta: Antón Porteiro (tesorero) y José Manuel González Herrán (vicepresidente).
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