El ComposFest desvela su cartel: 9louro, Lumedoloop y Saya protagonizan la cuarta edición del festival

Es la última de las citas más destacadas de las festas da Ascensión que faltaba por desvelarse, luego de anunciar este pasado miércoles la programación de la Romaría das Flores.

El ComposFest -una de las propuestas musicales más esperadas- regresa este próximo 15 de mayo a la Praza da Quintana con tres grandes nombres: 9louro, Lumedoloop y Saya.

Cartel oficial del ComposFest / Concello de Santiago

Cartel ComposFest 2026

La Praza da Quintana volverá a convertirse en el epicentro de la música en directo en gallego y de la cultura urbana de la capital gallega. La cuarta edición apuesta por una propuesta sonora actual, con un cartel que reflicte el momento que está a vivir la escena musical gallega.

Por un lado tenemos a 9louro, que a estas alturas ya no necesita presentación. Es una de las voces emergentes de la música urbana en gallego y traerá su último proyecto Amorrer, en el que mezcla electrónica, ritmos urbanos y una narrativa ligada a la realidad de sus generación.

Saya, artista compostelana con raíces palestinas y proyección internacional, acercará al ComposFest una sesión marcada por la diversidad sonora y por la cultura de club. Como DJ, combina estilos como batida, arab club o bass, construyendo una proposta dinámica y aberta a diferentes formas de entender la música electrónica.

Completan el cartel Lumedoloop, el trío de hip hop compostelano formado por Jamas, Møu y DJ Mil. Con más de dos décadas sobre los escenarios, son referentes de la escena gallega y acercarán al festival su primer LP, (Re)existencia, en el que combinan poesía, denuncia social y cultura hip hop con una identidad marcada y sin concesiones.

La cita, de acceso gratuito, tendrá lugar el próximo viernes 15 a partir de las 20.30 horas en la Praza da Quintana.

"Máis ca un club"

Con esta propuesta, un año más el Concello de Santiago y la SD Compostela apuestan por llevar la música al centro de la ciudad, convirtiendo a la Praza da Quintana en un espacio para vivir las fiestas de otra forma.

Durante la presentación del cartel del ComposFest, la concelleira de Festas, Pilar Lueiro, ha aprovechado para destacar el buen momento de la escena musical gallega y resaltó que el festival contará con artistas de la talla de 9louro, que viene de hacer sold out -en apenas unos minutos- en su primera Sala Capitol y estará en los principales festivales gallegos.

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Por su parte, el director general de la esedé, Miquel Fernández, defendió que “queremos seguir sendo algo máis ca un club de fútbol: un motor cultural activo en Santiago, achegando propostas actuais a un escenario tan emblemático como é a praza”.