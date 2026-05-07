PREVENCIÓN DE INCENDIOS
Denuncian que el Concello exige a los vecinos limpiar las fincas mientras la maleza prolifera en los espacios públicos de Santiago
La edil del Partido Popular, Nerea Barcia, ha criticado que desde Raxoi adviertan a los vecinos con sanciones cuando ellos mismos no tienen "un calendario definido sobre cando comezarán estes traballos tan importantes"
El Correo Gallego
En las últimas semanas, no han sido pocas las publicaciones en redes sociales por parte de residentes y asociaciones de vecinos de Santiago en las que denuncian el actual estado de los espacios públicos del municipio, los cuales, a mediados de mes de mayo, continúan sin desbroce.
Una situación que este jueves ha denunciado la edil del Partido Popular, Nerea Barcia, criticando "a deficiente xestión do Goberno de BNG e CA ante a falta de planificación nos traballos de roza do Concello nun momento clave para a prevención de incendios”. Según explicó Barcia, a estas alturas del año, “segue existindo unha incerteza total arredor dun servizo esencial para o mantemento do rural, de zonas próximas ás estrada e viais e a seguridade fronte ao lume", y hecho hincapié en que todavía, "non existe un calendario definido, nin información clara sobre cando comezarán estes traballos tan importantes”.
Por ello, la concejala popular ha exigido explicaciones al equipo de Goretti Sanmartín sobre “cal vai ser a organización destas tarefas e tamén sobre a existencia ou non dun contrato en vigor para executalas”, y ha señalado que en el año 2025, "as rozas comezaron a principios do mes de maio, mentres que, neste 2026, non só non arrancaron, senón que o goberno tampouco aclarou cando o farán, polo que nós nos preguntamos a que agarda para actuar”.
Raxoi advierte a los vecinos, pero no se aplica la misma responsabilidad
Al mismo tiempo que criticó la falta de planificación, la munícipe del Partido Popular subrayó que “isto resulta aínda máis contraditorio cando, desde o propio Concello, esíxelle á veciñanza manter limpas as súas fincas antes do 31 de maio e lles advirte de posibles sancións en caso de incumprimento, pero que non aplican esa mesma responsabilidade sobre os espazos públicos”, e insistió en, "reclamar transparencia, planificación e responsabilidade" con los vecinos de Santiago.
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