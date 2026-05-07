Nuevo corte de tráfico en Santiago: una calle de la 'milla de oro' estará cerrada este sábado

Un nuevo corte de tráfico en Santiago va a complicar la movilidad en el Ensanche compostelano este próximo sábado, 9 de mayo, en una de las calles más transitadas de la milla de oro de la capital gallega.

En un aviso compartido por el Concello de Santiago, indican que en dicha vía quedará restringida la circulación de vehículos entre las 08:00 horas y las 20:00 horas debido a la realización de trabajos de reparación en los contenedores subterráneos por parte de los operarios municipales.

En concreto, hablamos de la rúa Xeneral Pardiñas, la cual permanecerá cerrada durante esas doce horas en el tramo comprendido entre la rúa da República de El Sarlvador y Montero Ríos.

Desvíos del transporte urbano

El corte de tráfico en la transitada calle compostelana afectará a varias líneas del transporte urbano, que tendrán que modificar sus recorridos habituales.

En concreto, la prohibición de circular por Xeneral Pardiñas afectará a las líneas 5, 13, 15, C11 y P6; quedando para todas ellas suprimidas las dos paradas de la calle: (673) Xeneral Pardiñas nº35 y (674) Xeneral Pardiñas nº7.

Un autobús urbano realiza un giro en una calle de Santiago / Antonio Hernández

Las líneas 5 (Rocha - Vite), 15 (Campus Sur - Campus Norte) y P6 (rúa da Rosa - Polígono do Tambre) se desviarán desde República Arxentina por la praza de Ponte Castro, rúa do Hórreo y cambiarán de sentido en praza Galicia para acceder a su parada habitual.

En cuanto a la línea 13 terminará su recorrido en praza Galicia, desde onde iniciará de nuevo el recorrido a Belvís.

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Por último, la línea C11 se desviará por la rúa do Hórreo desde Santiago de Guayaquil antes de cambiar de sentido en praza Galicia.