Escenas do Cambio empieza en Santiago con iXa: «La ballena más sola del mundo inspira lo que propone ‘52-Blau’»

El festival Escenas do Cambio 2026 empieza este jueves en Santiago y se prolonga hasta el domingo con escenarios en la Cidade da Cultura y el Salón Teatro. Impulsado por la Consellería de Cultura, junta a artistas y compañías procedentes de Alemania, Bélgica, Brasil, Colombia, Cuba, Guinea Ecuatorial, México, Portugal, Lituania y España. Y la programación empieza con el estreno de 52-Blau, de iXa, compañía de danza contemporánea impulsada por el vigués Xián Martínez, con cita en el Museo Centro Gaiás (sala 1, 18 h.; 9 euros).

La soledad acompañada

52-Blau ees una pieza que reflexiona sobre la soledad acompañada, que el propio creador gallego, Xián Martínez (afincado en Barcelona), dice en su charla con EL CORREO GALLEGO: «Es una propuesta de cinco intérpretes para espacios no convencionales para así intervenir en esos espacios tanto a través de la danza como de la iluminación... La soledad es ese lugar donde a veces una persona se siente sola a pesar de estar rodeada de estímulos y de otra gente y donde cada quien buscamos encajar o a lo mejor no...», detalla el integrante de una compañía con raíces gallegas, vascas y navarras, que fue seleccionada con este espectáculo en el marco de la novena edición del programa de coproducciones en el ámbito de la danza y las artes del movimiento, que la Consellería de Cultura, desarrolla por medio del Centro Coreográfico Gallego.

«52-Blau se basa en un documental de Joshua Zeman (La ballena solitaria) sobre el caso de la ballena de los 52 hercios, que se comunica con una frecuencia que no reconocen las otras ballenas», explica Martínez sobre esta propuesta cuya coreografía e interpretación comparte con Elena Castellanos, Miguel Arévalo, Julia Miralles y Raúl Melcón.

'Horizontes Errantes'

Y a las 19:30 h., también dentro de esta primera jornada, el Edificio CINC (Salón de convenciones), en el Gaiás, este festival anual acoge con entrada libre una performance llamada Horizontes Errantes, presentada como una peregrinación artística entre Alemania y España, un proyecto con Laura Aris y Jakob Jautz y música original de Jorge da Rocha. Y a las 20.45 h., en ese mismo espacio el llamado Comando Dramatúrxico organiza un debate sobre esa obra.

La dirección artística de Escenas do Cambio está en manos de la coreógrafa Kirenia Martínez Acosta, a quien vimos hace meses en Compostela, dentro de Galicia Escena PRO, con Cicatriz, un proyecto a medias con Antón Reixa.

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Black Box, de Hugo Torres

Otra producción con marchamo gallego es Black Box, de Hugo Torres (ex-Voadora), que llega el domingo al Salón Teatro (20:30h.; entradas 9 euros) con producción del Centro Dramático Galego (CDG), la compañía lusa Trigo Limpo Teatro Acert y el Fitei (Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica de O Porto) y «es un homenaje a las personas anónimas que dejan huella sin figurar en los libros, un viaje escénico por la memoria personal y familiar que se convierte en relato épico sobre la identidad», detallan.