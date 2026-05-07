O Son do Camiño ya tiene horarios: así queda el festival

Queda poco más de un mes para O Son do Camiño, que volverá a convertir el Monte do Gozo en el epicentro musical del país del 18 al 20 de junio de 2026.

Luego de conocer el cartel completo, liderado por Linkin Park, Katy Perry, Lola Índigo o DJ Snake, el festival más multitudinario de Galicia acaba de desvelar sus horarios, una de las peticiones más demandadas por los seguidores del popular festival compostelano.

Horarios O Son do Camiño 2026

Así quedan los horarios de los conciertos programados para cada una de las jornadas de O Son do Camiño 2026:

Jueves 18

Escenario Xacobeo

The Molotovs - 17.30 a 18.20 horas

- 17.30 a 18.20 horas Leire Martínez - 19.20 a 20.20 horas

- 19.20 a 20.20 horas Dani Martín - 21.40 a 23.10 horas

- 21.40 a 23.10 horas Michenlo - 1.00 a 2.30 horas

Escenario Estrella Galicia

Habló Pablo - 16.55 a 17.30 horas

- 16.55 a 17.30 horas Barry B - 18.20 a 19.20 horas

- 18.20 a 19.20 horas Carlos Ares - 20.20 a 21.20 horas

- 20.20 a 21.20 horas Katy Perry - 23.30 a 1.00 horas

Escenario Son Electro Repsol

Aida Blanco - 19.00 a 20.30 horas

- 19.00 a 20.30 horas Supergloss - 20.30 a 22.00 horas

- 20.30 a 22.00 horas Barbara Lago - 22.00 a 23.30 horas

- 22.00 a 23.30 horas MCR-T - 23.30 a 1.00 horas

- 23.30 a 1.00 horas DJ Gigola - 1.00 a 2.30 horas

- 1.00 a 2.30 horas Héctor Oaks - 2.30 a 4.00 horas

Viernes 19

Escenario Xacobeo

D.Valentino - 17.25 a 18.10 horas

- 17.25 a 18.10 horas Niña Polaca - 19.00 a 20.00 horas

- 19.00 a 20.00 horas Biffy Clyro - 21.10 a 22.40 horas

- 21.10 a 22.40 horas The Bloody Beetroots DJ Set - 1.05 a 2.20 horas

Escenario Estrella Galicia

Corella - 16.45 a 17.25 horas

- 16.45 a 17.25 horas Hoobastank - 18.10 a 19.00 horas

- 18.10 a 19.00 horas Sexy Zebras - 20.00 a 21.00 horas

- 20.00 a 21.00 horas Linkin Park - 23.00 a 1.00 horas

Escenario Son Electro Repsol

Caste - 19.30 a 21.00 horas

- 19.30 a 21.00 horas Viviana Casanova - 21.00 a 22.30 horas

- 21.00 a 22.30 horas Hoonine - 22.30 a 23.30 horas

- 22.30 a 23.30 horas Honeyluv - 23.30 a 1.00 horas

- 23.30 a 1.00 horas Jimi Jules - 1.00 a 2.30 horas

- 1.00 a 2.30 horas Carlita - 2.30 a 4.00 horas

Sábado 20

Escenario Xacobeo

Sarria - 16.35 a 17.15 horas

- 16.35 a 17.15 horas Carlangas - 18.00 a 18.50 horas

- 18.00 a 18.50 horas Mvrk - 20.00 a 21.00 horas

- 20.00 a 21.00 horas Guitarricadelafuente - 22.20 a 23.20 horas

- 22.20 a 23.20 horas Afrojack - 00.55 a 2.25 horas

Escenario Estrella Galicia

Ortiga - 17.15 a 18.00 horas

- 17.15 a 18.00 horas Dorian - 18.50 a 19.50 horas

- 18.50 a 19.50 horas Sen Senra - 21.10 a 22.10 horas

- 21.10 a 22.10 horas Lola Índigo - 23.30 a 1.00 horas

- 23.30 a 1.00 horas DJ Snake - 2.25 a 3.45 horas

Escenario Son Electro Repsol

Tout Sanders - 19.00 a 20.30 horas

- 19.00 a 20.30 horas Bego Martin - 20.30 a 22.00 horas

- 20.30 a 22.00 horas Perel - 22.00 a 23.30 horas

- 22.00 a 23.30 horas Li|Lu - 23.30 a 1.00 horas

- 23.30 a 1.00 horas Patrick Mason B2B HAAi - 1.00 a 2.30 horas

Público en el festival O Son do Camiño 2025 celebrado en el Monte do Gozo, Santiago. / Antonio Hernández

Los datos

La duración típica de los conciertos en O Son do Camiño, al igual que ocurre en otros festivales, oscila generalmente entre los 60 y 90 minutos.

En esta edición, el concierto de mayor duración es el de Linkin Park, una de las apuestas más ambiciosas hasta la fecha del festival con dos horas de espectáculo. Coincide además con el día en el que es más caro asistir a O Son do Camiño si se opta por el abono diario.

Con todo, el concierto de mayor duración de la historia del festival sigue siendo el concedido por Green Day en la edición del 2024, con una duración aproximada de dos horas y veinte minutos.

Fue, además, el concierto inaugural que el popular grupo hacía de su gira mundial Saviors en España.