El PP acusa a Sanmartín de mentir para apartar a un interventor molesto

Para el edil del PP de Santiago José Ramón de la Fuente, la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre el cese del interventor municipal confirma que el gobierno de Sanmartín "apartou do seu cargo a un interventor incómodo". Acusó al ejecutivo local de «purgar aos funcionarios incómodos».

Recordó que el fallo del TSXG declara nulo el cese por denegar la prolongación del servicio activo que había solicitado.

Aseguró que su partido ya había denunciado "a gravidade da decisión política que se agochaba detrás da purga deste funcionario", al entender que fue apartado por "exercer as súas funcións de control e fiscalización con independencia, tal e como esixe a lei”, y apuntó que "houbo unha decisión premeditada, orquestrada e perfectamente calculada para vulnerar a lei", al esperar "a que a funcionaria responsable de informar esa petición estivese de vacacións para solicitar á Dirección de Área un informe ‘o máis axiña posible’”.

Informe independiente

“É dicir, estiveron esperando á ausencia da responsable de emitir un informe para activar o procedemento e resolver esa petición. Nin un día antes, nin un día despois. Piden o informe exactamente o mesmo día no que a funcionaria responsable de emitilo comeza as súas vacacións”, denunció el edil de los populares de Santiago.

Aseguró De la Fuente que esta situación provoca que “a decisión final non se apoie nun informe dunha funcionaria independente, senón en informes de altos cargos de confianza do goberno”.

Criticó también la actuación de la alcaldesa, asegurando que primero trasladó personalmente al interventor que “non había problema” con su petición de prolongación del servicio activo y que días después se le notificó que la decisión de denegarla por parte del Concello "xa estaba tomada e asinada".