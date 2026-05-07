Críticas de los socialistas de Santiago al modelo de conciliación municipal

La edil del Grupo Municipal Socialista de Santiago Marta Abal cree que el modelo de conciliación impulsado por el gabinete de Goretti Sanmartín supone un retroceso que recorta servicios y empeora el acceso real de las familias a este servicio.

Advierte de que «a desaparición das prazas ofertadas nos centros socioculturais do urbano e do rural supón un cambio de modelo moi claro», pasando «dun sistema descentralizado de proximidade repartido polo territorio a un modelo cada vez máis concentrado». Alerta de que dicha transformación implica “menos alternativas nos barrios, nas parroquias e con menos prazas útiles na práctica para todas as familias”, lo que se traduce en una peor capacidad de conciliación.

Menos proximidad y diversidad

Critica que el actual sistema “vai xusto na dirección contraria ao que entendemos que é o mellor para as familias”, con “menos descentralización, menos proximidade, menos diversidade nas propostas e máis concentración”.

La concejala se hace eco además de las quejas de las familias por la gestión del programa municipal, que consideran que es una norma "excesivamente ríxida que pode deixar fóra as familias”, ya que “o programa obriga as familias a estar dadas de alta previamente no sistema” e que “non se permiten novas altas” durante el plazo de solicitud.