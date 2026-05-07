Burocracia
Críticas de los socialistas de Santiago al modelo de conciliación municipal
Marta Abal cree que se apuesta por una opción concentrada en lugar de descentralizarla por todo el territorio
Redacción
La edil del Grupo Municipal Socialista de Santiago Marta Abal cree que el modelo de conciliación impulsado por el gabinete de Goretti Sanmartín supone un retroceso que recorta servicios y empeora el acceso real de las familias a este servicio.
Advierte de que «a desaparición das prazas ofertadas nos centros socioculturais do urbano e do rural supón un cambio de modelo moi claro», pasando «dun sistema descentralizado de proximidade repartido polo territorio a un modelo cada vez máis concentrado». Alerta de que dicha transformación implica “menos alternativas nos barrios, nas parroquias e con menos prazas útiles na práctica para todas as familias”, lo que se traduce en una peor capacidad de conciliación.
Menos proximidad y diversidad
Critica que el actual sistema “vai xusto na dirección contraria ao que entendemos que é o mellor para as familias”, con “menos descentralización, menos proximidade, menos diversidade nas propostas e máis concentración”.
La concejala se hace eco además de las quejas de las familias por la gestión del programa municipal, que consideran que es una norma "excesivamente ríxida que pode deixar fóra as familias”, ya que “o programa obriga as familias a estar dadas de alta previamente no sistema” e que “non se permiten novas altas” durante el plazo de solicitud.
- Santiago estrena terraza secreta: un oasis de paz junto al río Sarela para desconectar al atardecer
- Dos bloques, 18 viviendas y una fachada acristalada: así será un nuevo edificio del centro de Santiago
- María José, vecina de Mallou que perderá su casa por el nuevo barrio: 'Es una tomadura de pelo y vamos a pelear
- Primer AVE ‘directo’ de Santiago a Madrid sin paradas intermedias en Castilla y León
- El techno conquista la cima de Santiago: el gran festival que aterriza en la Cidade da Cultura
- Cincuenta estudiantes son reconocidos por su esfuerzo académico en la residencia Almirante Martorell de Santiago
- Siete operarios y una semana de trabajo para montar la noria de la Ascensión en Santiago: 'Es una de las más grandes de Europa
- Santiago reconstruida en digital: la ciudad que vuelve a existir en 3D