El Ciqus de la USC, nueva unidad de excelencia María de Maeztu

La Universidade de Santiago está de enhorabuena y acaba de obtener un nuevo reconocimiento a la investigación al más alto nivel que en ella se desarrolla, puesto que el Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (Ciqus), acaba de ser distinguido como unidad de excelencia María de Maeztu por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en su resolución provisional.

Un reconocimiento que se suma al que ya ostentan otros dos centros investigadores de la USC, el Igfae y el Cimus, y que conlleva una financiación de tres millones de euros para los próximos cuatro años, contribuyendo con ello a reforzar la posición del Ciqus como referente en la frontera entre la química, la biología y la ciencia de materiales, áreas en las que este centro se encarga de desarrollar soluciones innovadoras para retos globales en salud, energía y tecnologías sostenibles, tal y como se resalta desde la propia USC.

Tres lustros de historia

El Ciqus ha conseguido consolidar desde su creación en 2010 un modelo de investigación interdisciplinar de alto impacto, contando en la actualidad con 19 grupos de investigación y una gran capacidad de captación de fondos competitivos. Integrado en la Red de Centros de Investigación del Sistema Universitario de Galicia (Cigus), recibe apoyo financiero de la Unión Europea a través del Programa Galicia Feder 2021-2027.

Desde la dirección del centro se considera la acreditación como unidad de excelencia María de Maeztu como "un impulso decisivo para seguir avanzando na nosa misión de abordar grandes desafíos científicos desde unha perspectiva innovadora e colaborativa, co obxectivo de xerar un impacto real na sociedade".

Transferencia de conocimiento

Comprometido con la captación de talento, el centro que dirige Diego Peña ha obtenido 19 proyectos del Consejo Europeo de Investigación y ha participado en numerosas iniciativas impulsadas por el European Innovation Council (EIC), a través de las que se pretende acelerar la transferencia de conocimiento y el desarrollo de tecnologías disruptivas.

El primer centro investigador de la USC en estrenar esta acreditación fue el Instituto Galego de Altas Enerxías (Igfae) en el año 2017, reconocimiento que renovó en 2023. Por su parte, el Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas (Cimus) era distinguido el año pasado como unidad de excelencia María de Maeztu.