Vecinos de San Pedro de Mezonzo plantean contratar seguridad privada ante un piso de prostitución en el edificio

Vecinos del número 28 de la rúa San Pedro de Mezonzo, en Santiago, denuncian la existencia de un piso de prostitución en el propio edificio. Según aseguran, en el inmueble se estaría ejerciendo esta actividad con la presencia de “mociñas moi novas latinas”, sobre las que manifiestan desconocer si alguna pudiera ser menor de edad.

Los residentes de la comunidad tienen previsto celebrar este jueves una reunión para abordar esta situación y estudiar posibles medidas. Entre las opciones inicialmente planteadas figura, según detalla Xosé Manuel Durán, presidente de la asociación de vecinos Raigame del Ensanche, la contratación de seguridad privada para ejercer un control de acceso en el portal e impedir la entrada de clientes al inmueble.

Según trasladan los vecinos, tienen identificada a una joven gallega a la que atribuyen labores de intermediación en la gestión de varios pisos en Santiago destinados presuntamente a esta actividad.

Asimismo, expresan su preocupación por la “pasividade de algunhas axencias de xestión de comunidades que hai na cidade”. En este sentido, señalan que se trata de una casuística que también se da en otros inmuebles vinculados al tráfico de drogas: viviendas propiedad de personas mayores que no residen ni están empadronadas en Santiago y cuya gestión queda en manos de empresas administradoras.

Durán concluye que “os veciños son conscientes de que unha solución particular sería trasladar o problema ao portal do lado, pero aínda así queren manifestar o que sucede”.