Una furgoneta pierde el control en el polígono del Tambre, se salta varios carriles y acaba empotrada contra la nave de Aluminos Cabeal

Nuevo accidente de tráfico en Santiago. Una furgoneta que a primera hora de este viernes circulaba por el polígono del Tambre, ha acabado empotrada contra la nave de Aluminios Cabeal después de que su conductor haya perdido el control, llevándose varias señales por delante tras saltar la mediana y cruzar dos carriles en dirección contraria en la incorporación de la vía Pasteur a la vía Edison.

Según la información facilitada desde el 112 Galicia a este diario, tuvieron conocimiento de este siniestro en torno a las 06:55 horas por un sistema automático de alertas del propio vehículo implicado, además de por varias llamadas de particulares que se encontraron la furgoneta accidentada contra una de las paredes de la nave. Asimismo, los alertantes señalaban que el conductor ya había podido salir por sus propios medios y que, al parecer, no estaba herido.

Imagen de la furgoneta empotrada contra la nave de Aluminios Cabeal / Cedidas

Las causas están siendo investigadas

Para saber el motivo de este impactante accidente, EL CORREO GALLEGO se ha puesto en contacto con la comisaría de la Policía Local de Santiago y ha hablado con el departamento de Atestados, desde donde confirman la información adelantada por el 112 Galicia de que el siniestro, se ha saldado tan solo con daños materiales y que no hay heridos. En cuanto a las causas, los agentes municipales explican que no pueden facilitar más datos porque todavía están siendo investigadas.

Hasta el punto del accidente han acudido dos grúas para liberar el vehículo / Cedidas

El vehículo ya ha sido retirado

Después de sufrir la salida de vía, la furgoneta que este viernes quedó empotrada contra la nave de Aluminios Cabeal ya he sido retirada. Una maniobra que no ha sido fácil y para la que ha sido necesaria desplazar hasta dos grúas al lugar, las cuales, finalmente, han conseguido sacar el vehículo del hueco donde había quedado encajada.