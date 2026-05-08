Carlos García Resúa, novo decano da Facultade de Óptica e Optometría da USC
Impulsar a formación clínica, a internacionalización e a innovación docente son os principais retos do novo equipo
L.R.
O profesor Carlos García Resúa resultou elixido novo decano da Facultade de Óptica e Optometría da Universidade de Santiago nunha xunta extraordinaria de facultade este xoves 7 de maio na que acadou 28 votos dos 35 emitidos. Acompañarano nesta andaina os vindeiros seis anos o vicedecano Hugo Pena Verdeal e a secretaria Mª Covadonga Vázquez Sánchez.
O novo equipo márcase como reto prioritario o impulso da formación clínica e da internacionalización da Facultade, avanzando cara ao Diploma Europeo en Optometría do ECOO co obxectivo de reforzar a integración entre teoría e práctica, mellorar as competencias clínicas do estudantado e situar a Facultade nun contexto europeo de referencia.
Outra das prioridades será a innovación docente, “coa promoción de metodoloxías activas e experiencias de Aprendizaxe-Servizo que permitan conectar a formación coa realidade profesional e social”, explica o novo decano, que ademais pretende impulsar unha maior coordinación académica entre materias, prácticas e actividades formativas, así como o reforzo da mobilidade internacional do estudantado, profesorado e persoal técnico.
A mellora dos recursos humanos e materiais, coa recuperación e fortalecemento das prácticas clínicas e preclínicas, e do Servizo de Optometría son outras cuestións que guiarán a acción de goberno do novo equipo, que tamén quere poñer o acento “no incremento da visibilidade da Facultade, reforzando a relación co ámbito profesional e coa sociedade mediante actividades científicas, formativas e de divulgación, así como a colaboración con outras facultades e co Colexio Oficial de Ópticos-Optometristas”.
Traxectoria académica
Carlos García Resúa é graduado en Óptica e Optometría, Máster en Xerontoloxía e doutor pola USC e foi distinguido co Premio Nacional Fin de Carreira de Educación Universitaria. Desenvolve a súa actividade docente e investigadora no ámbito da óptica e da optometría desde hai máis de dúas décadas. Conta con dous sexenios de investigación, máis de 70 publicacións científicas e unha ampla participación en congresos e proxectos de investigación nacionais e internacionais, incluíndo colaboracións con empresas do sector.
Ademais da súa traxectoria académica, o novo decano conta con experiencia profesional no ámbito clínico privado e participou activamente en distintas iniciativas de innovación docente, investigación e mellora institucional dentro da Facultade de Óptica e Optometría da USC.
