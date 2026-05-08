Chelo Astorgano: inolvidable pediatra, inolvidable persona

Hay personas cuya huella no necesita estridencias para permanecer y sin duda la de Chelo es una de ellas. Pediatra vocacional, profesora generosa y mujer de una inteligencia poco común, falleció tras afrontar con admirable entereza un indeseable proceso de evolución fulminante.

Durante décadas dedicó su vida a los niños, a quienes atendía con una mezcla excepcional de rigor clínico, intuición y cercanía. Fue una médica brillante, perspicaz y profundamente honesta, incapaz de la impostura o del artificio. Decía siempre lo que pensaba, sin adornos innecesarios ni complacencias, pero con una humanidad desbordante que la hacía inolvidable para los niños enfermos y para quienes la conocimos. En su velatorio, todos los que allí estábamos, recordábamos cientos de anécdotas que reflejaban este su carácter.

Como profesora asociada universitaria dejó también una huella profunda entre alumnos y médicos internos residentes, a quienes enseñó mucho más que medicina. Enseñó a mirar al paciente de verdad, a ejercer con humildad y a no esconder nunca las dudas ni las emociones detrás de la bata. Era una docente lúcida, exigente y enormemente respetada, capaz de despertar admiración sin buscar jamás protagonismo. Así la recuerdo en nuestras sesiones-estadillo, presentando con su verbo coloquial, brevedad y clarividencia, casos complejos magistralmente enfocados.

En su cotidianidad vivió sin prurito personal alguno, ajena a cualquier vanidad, más interesada siempre en los demás que en sí misma. Amaba el campo, los perros y la vida sencilla, donde encontraba la serenidad que transmitía a quienes la rodeaban.

Muy tristemente para todos los que la conocimos, la enfermedad le llegó de forma cruel y rápida, pero la afrontó con la misma claridad y valentía con las que vivió. Consciente hasta el final, aceptó su destino con serenidad, acompañada del amor de su marido, sus hermanos y sobrinos.

Quienes tuvimos la fortuna de compartir vida, trabajo o amistad con ella conservaremos siempre el recuerdo de esta mujer irrepetible: inteligente y ocurrente, sincera hasta el extremo, compasiva sin sentimentalismos y profundamente buena.

Su ausencia nos deja un vacío inmenso, pero también el privilegio de haber conocido a alguien que hizo del compromiso con los demás una forma de vida.

Querida Chelo, descansa en Paz y desde ese Cielo tan merecido vela por nosotros.

*José María Martinón Sánchez, en representación de todo el colectivo pediátrico del CHUS y USC