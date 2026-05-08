El contrato de limpieza y conserjería en los colegios públicos de Santiago por 3,6 millones está ya formalizado

Con la firma este lunes del contrato de adjudicación de los servicios de conserjería, vigilancia y limpieza de los colegios públicos de Infantil y Primaria de Santiago, así como de sus pabellones deportivos por un importe global de 3,6 millones de euros y la publicación este mismo jueves de su formalización en la Plataforma de Contratación del Sector Público dependiente del Ministerio de Hacienda, remata un largo período de interinidad en dichos servicios. Y es que el anterior contrato había sido concedido en 2012 y firmado en 2014 y, una vez finalizada su vigencia, ha estado manteniéndose desde 2017 mediante órdenes de continuidad, la última en 2022.

La empresa adjudicataria de esta nueva licitación por un período de dos años prorrogable otros dos será Lacera Servicios y Mantenimiento, S.A., seleccionada de entre nueve ofertas electrónicas presentadas, cinco de ellas de pymes.

Catorce colegios y siete polideportivos

Con su sede central en Oviedo y tres de sus delegaciones en España asentadas en la comunidad gallega, la compañía se hará cargo en total de catorce centros públicos de Infantil y Primaria compostelanos, así como de siete pabellones polideportivos.

Distribuidos en dos lotes, el referente a la conserjería, vigilancia y limpieza de los colegios de titularidad municipal, se llevará a cabo por un importe de 2.718.052,67 euros, con IVA incluido. Por su parte, la cuantía del referente a los pabellones destinados a actividades deportivas en dichos centros escolares asciende a 900.421,79 euros.

Contratación de personas desempleadas

En ambos casos, la adjudicataria se compromete a «incorporar o 100% de persoas desempregadas inscritas nas oficinas de emprego pertencentes a colectivos con risco de exclusión social», según consta en el contrato, en el que se menciona en concreto a «perceptores de renda garantida ou similar, mulleres vítimas de violencia de xénero ou persoas desempregadas de longa duración».

Además, deberá utilizar productos de limpieza ecológicos y, mientras en el caso de los colegios se establece la dotación de un vehículo a mayores de lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas de la licitación para la prestación del servicio, para los polideportivos se incorpora también la prestación de cuarenta horas de una furgoneta «con capacidade de carga útil non inferior a 10m3».

Incremento notable de las horas de limpieza

El nuevo contrato contempla un notable incremento de las horas de limpieza previstas en cada uno de los centros, puesto que pasará de las 24.792 de ahora a un total de 40.613, incluyéndose tanto la limpieza durante el horario lectivo como las que sea necesario llevar a cabo más en profundidad durante los períodos no lectivos. De hecho, y ya cuando fue tratada la adjudicación en la última xunta de goberno de marzo, la portavoz del gobierno municipal, Míriam Louzao, destacaba en rueda de prensa la posibilidad de disponer de «unha bolsa de horas ampla para atender imprevistos e tamén a incorporación dun condutor-limpiador máis para poder atender mellor necesidades como as limpezas de cristais».

Otra de las novedades de este nuevo contrato es que establece el servicio de limpieza en los pabellones deportivos, con casi diez mil horas al año de personal de limpieza en dichos recintos.

Con respecto a la conserjería, su horario se ve ampliado en casi mil horas en los colegios públicos y en casi tres mil en los polideportivos.

Abastecimiento de jabón o papel higiénico

Para la también concejala de Educación, entre las mejoras establecidas se encuentra además el abastecimiento de jabón o papel higiénico, puesto que reconoció que había sido causante de «numerosas incidencias» a lo largo de todo este tiempo.

Asimismo, quiso poner el acento en que el contrato se divide en dos lotes para mejorar la organización y la calidad del servicio, y en el hecho de que la empresa, en este caso Lacera Servicios y Mantenimiento, S.A., se compromete a presentar un programa de actuación previsto en cada colegio público o pabellón deportivo, y se creará una aplicación informática específica que se utilizará como principal herramienta de registro de posibles incidencias con la dirección de cada uno de los centros escolares de titularidad municipal.

En principio, y según se contemplaba en el resumen de la xunta de goberno de finales de marzo, el presupuesto se desglosaba en una primera cuantía de 1.019.269,75 euros para el primer lote y 337.658,17 para el segundo durante nueve meses de este ejercicio. En los doce meses del próximo serían un total de 1.359.026,34 y 450.210,90 euros para primero y segundo lote, respectivamente.

Por último, se recogía la prestación del servicio durante tres meses del año 2028, con una cantidad para el primer lote de 339.756,58 euros y de 112.552,72 para el segundo.