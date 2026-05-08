Un ensayo clínico coordinado desde el IDIS y el CHUS aboga por individualizar el despertar del paciente en trombectomías por ictus

Un ensayo clínico coordinado desde el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) y el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) sobre el manejo de pacientes con un ictus isquémico tratados mediante trombectomía bajo anestesia general ha puesto de manifiesto que no existen diferencias significativas en la recuperación funcional del paciente si el despertar se produce dentro de las primeras doce horas.

El estudio, que acaba de publicarse en la prestigiosa revista JAMA Neurology, comparó dos estrategias de extubación dentro de las primeras doce horas tras la trombectomía; una precoz (antes de 6 horas) y otra ligeramente diferida (entre 6 y 12 horas). Lo hizo con dos centenares de pacientes entre abril de 2023 y junio de 2025, lo que permitió analizar de forma rigurosa la evolución de los afectados en un entorno clínico real.

Cuando el paciente esté preparado

Los resultados del ensayo llevado a cabo en Santiago demuestran que aunque «muchos pensábamos que cuanto antes despertáramos al paciente, mejor sería su evolución, ahora vemos que depende», y es que según el investigador principal, Manuel Taboada, «no encontramos beneficios en adelantar la extubación unas horas si el paciente aún no está preparado».

De ahí que subraye que «el objetivo sigue siendo realizarla lo antes posible, pero únicamente cuando el paciente esté en condiciones», puesto que «si se retira el respirador demasiado pronto en un paciente que aún no está preparado, puede empeorar su evolución e incluso obligar a reintubar, lo que aumenta el riesgo de complicaciones».

La idea del estudio surgió en el Servicio de Anestesia del CHUS al que Manuel Taboada pertenece y han colaborado además Neurología y Neurorradiología, incluyendo sus equipos de enfermería y auxiliares.