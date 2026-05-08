La fiebre por las tartas de queso aterriza en Galicia con un gran festival cerca de Santiago

De hamburguesas a tartas de queso. Luego del éxito de los festivales dedicados exclusivamente a las hamburguesas, llega a Galicia un evento centrado en un producto mucho más dulce: las tartas de queso, un postre en auge que no deja de ganar adeptos.

Tras su paso por Vigo y León, el Cheesecake Fest volverá a Galicia a mediados de este mes de mayo. En concreto, hará parada en la ExpoCoruña del viernes 15 al domingo 17 de mayo.

Cheesecake en A Coruña

El Cheesecake Fest acercará durante tres días una amplia gama de tartas de queso artesanales. Cremosas, "brutales y con ese toque artesanal que engancha", es la "cita sagrada" para todo amante de este dulce, tal y como apuntan desde la organización de la popular cita.

En cuanto a los horarios del Cheesecake Fest en A Coruña, el viernes 15 el festival estará operativo desde las 16 a las 22.00 horas; mientras que el fin de semana tendrá jornada partida: de 12 a 14.30 horas por la mañana y de 16 a 22.00 horas por la tarde.

Los asistentes podrán degustar tartas de múltiples sabores. Desde la tradicional a la de chocolate belga, pasando por la de pistacho o con diferentes tipos de galletas; entre otras.

As Cremosas, tienda de tartas de queso en la calle San Nicolás / CARLOS PARDELLAS

Tras la cita en el recinto ferial de A Coruña, el considerado como el festival más dulce del año ha confirmado otra parada gallega: en Ourense.

En este caso, la cita se desarrollará del 21 al 24 de mayo en el Campo da Feira da Chavasqueira.