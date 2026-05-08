Marcos Coll, ex canterano del Obradoiro, da un concierto en Santiago el 13 de mayo con Julián Hernández, Ugia Pedreira "y más sorpresas"

Julián Hernández vuelve a Santiago, el líder de Siniestro Total, es una de las personalidades invitadas de Marcos Coll para el concierto del miércoles 13 de mayo junto con Ugia Pedreira "y más sorpresas", según explica el músico picheleiro, irredento fan del Obradoiro y loco del basket.

Muchas colaboraciones

Marcos Coll presenta el 13 de mayo en la sala Capitol su disco a medias con Will Jacobs, un trabajo llamado "One More Time", donde su armónica se alía con la guitarra de ese músico de Chicago. Además, el show servirá para celebrar los 50 años de Marcos, de ahí que se plantee como una actuación "muy especial", donde también habrá colaboraciones de Pablo Pérez, Brian D. Sauls, Javi Vacas, Tonky de la Peña, Ramon Figueira Dieste, The Blues Moonshiners y Fran Reixa (en su rol de dj), cita ya con entradas a la venta a 17 euros para un show que se abre a las 20:30 horas.

Notable carrera de un fan del Obradoiro

Marcos Coll está afincado en Berlín desde hace décadas, pero vive siempre en contacto con su ciudad natal, ese Santiago al que viaja con frecuencia sea para tocar o para saludar a la familia y amistades o para ver jugar al Monbus Obradoiro, club en cuyas categorías inferiores jugó de joven.

Este curtido músico que amén de ser parte de Los Reyes del KO (con otro talento picheleiro, Adrián Costa) ha girado por medio mundo, traza una carrera en solitario en ascenso.

Tras lanzar hace dos años un disco llamado "Nómade", en el que se abría a sonoridades igual latinas que cercanas a la música tradicional gallega, Marcos Coll trabaja ya con la productora compostelana Nordesía en un inminente nuevo álbum de sonoridades similares, otra vez con Depedro (Jairo Zavala) como productor.

Marcos Coll jugó en el equipo junior del Obradoiro y, sea en Santiago o en Alemania, sigue al equipo cada semana y actúa con frecuencia luciendo camisetas del Obra. Además, durante esta misma primavera, visitó el pabellón de Sar para interpretar un tema de su nuevo disco: "Qué increíble experiencia salir a presentar una canción de lo que va a ser mi nuevo disco en Fontes do Sar en el tiempo muerto de mi amado Obradoiro".

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En su próximo disco, el músico gallego incluye varias colaboraciones, destacando la de una estrella mundial del blues como es Charlie Musselwhite.