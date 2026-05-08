Mario E. Casas, estudiante del Lamas de Abade, inaugura en Santiago una exposición sobre su primer cómic

Mario E. Casas acaba de cumplir 15 años y como otras miradas adolescentes de su generación tiene videojuegos como faro de su ocio, pero él va más allá. Alumno del IES Lamas de Abade, hijo de Mariano Casas, profesor de la Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD) Mestre Mateo (y autor de la serie de libros Santiago para picheleiros), Mario Ezequiel Casas Comojo publicó en 2025 su primer cómic, A Lenda de Santoro. Y al igual que este viernes puede ser un gran día para el baloncesto de Santiago con el decisivo partido del Obradoiro (21 h.; Sar), también él va a vivir una jornada especial.

Montaje

A las 20 horas de este viernes, Mario E Casas inaugura en el Café Sar una exposición sobre su libro, muestra impulsada por ese local y la librería Komic, establecimiento vecino de dicho bar.

Este jueves, Mario, vestido con una dibujada camiseta de fútbol de la tercera equipación del Palermo (tras estar hace poco en Sicilia de intercambio educativo), estuvo junto a su padre y Pío Barreiro (de la librería Komic) en el citado café, ultimando el montaje de la muestra. Antes, charló con EL CORREO GALLEGO probando que, como buen quinceañero del siglo XXI, gasta parquedad de palabras, que él compensa con un tono afable y mucha naturalidad.

Proceso

«La mayoría de los dibujos para la exposición son originales que hice para el cómic pero también hay otros nuevos que hice esta misma semana... Empecé la historia del cómic con los minotauros y luego por el camino me fui inventando más cosas que añadí después. Hago los bocetos a lápiz y luego los paso a tinta y después los coloreo en el ordenador...», explica Mario E. Casas sobre su debut en la banda deseñada, universo donde forma sus propios gustos.

«Juanjo Guarnido es un autor que me gusta bastante, sobre todo sus dibujos de la saga ‘Blacksad’», dice sobre el autor de esas novelas gráficas a medias con el guionista Juan Díaz Canales.

A Mario no se le suben a la cabeza los piropos que suma con su primer cómic. «Mi padre es mejor dibujante que yo, sobre todo en los cuadros y eso... Yo hice un cuadro de una cabeza de caballo, me quedó bastante bien, pero creo que se puede hacer mejor», asegura con cierta autocrítica.

Y en un aparte, su papá añade: «No estoy de acuerdo con él en eso de que yo dibujo mejor, pero bueno, si es lo que él cree...», suelta con la sonrisa puesta y esa bonhomía que parece unir a padre e hijo, igual que el talento para dibujar.

Cómic y música

Aparte del lápiz y el mundo del cómic, al joven dibujante compostelano le gusta la música. «Estudio también piano en el conservatorio y voy a hacer en junio la prueba de acceso para primer curso de profesional, tengo ya bastante preparadas las canciones: una sonata de Beethoven, una pieza de Borodin y un vals de Grieg».

Sobre su futuro, aparte de la idea de «ir a la Universidad y estudiar Arquitectura », como hizo una tía suya, Mario apuesta por la calma cauta. «Ahora mismo no tengo pensado un nuevo cómic pero seguro que a lo mejor hago algo más adelante... Lleva bastante trabajo y a lo mejor dibujo algún cómic nuevo pero sin colorear porque esa parte me llevó mucho tiempo...»

Pío Barreiro y Marío E. Casas en una parte de la muestra. / Cedida

Opinión de especialistas

Inés e Pio Barreiro han visto de todo ya que Komic abierta en 1987 es un librería clave del sector en Compostela y el resto de Galicia, de ahí la valía de su opinión sobre el libro del joven compostelano, de quien hablan con entusiasmo en su web: «A estructura do seu cómic está ben desenrolada e finalizada. Non hai moitos detalles no debuxo pero, as proporcións da media ducia de especies animáis que teñen o seu papel no argumento e as persoas están moi axustadas. Os movementos son naturais e apreciamos as idades dos perxonases humanos sen esforzo porque están perfectamente caracterizados. Pero o máis sorprendente é a abraiante capacidade para contar que ten Mario».

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Suba o no el Obra, Mario E. Casas tiene por delante un futuro en ascenso, solo queda esperar.