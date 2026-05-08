Dende Bruxelas
O líder do PP de Santiago debate sobre turismo e mobilidade en Europa
Na cámara europea estivo acompañado dos eurodepurados populares Francisco Millán Mon e Adrián Vázquez Lázara
O voceiro do PP local, Borja Verea, desprazouse a Bruxelas para participar na Eurocámara en diversos debates sobre turismo, mobilidade e vivenda. Verea mantivo diferentes reunións e destacou a importancia de que Santiago «teña presenza e interlocución nos espazos europeos nos que tamén se debaten cuestións que afectan ás cidades».
Verea participou, acompañado dos eurodepurados Francisco Millán Mon e Adrián Vázquez Lázara, nun encontro con funcionarios e técnicos europeos vinculados á Comisión REGI do Parlamento Europeo, centrada en política rexional e desenvolvemento urbano, no que se abordaron diferentes cuestións relacionadas co papel das cidades na planificación territorial europea e o acceso a fondos comunitarios.
Ao longo da xornada, o líder popular realizou tamén diferentes reunións institucionais no Parlamento Europeo e seguiu sesións vinculadas ao Comité Europeo das Rexións.
Verea, mantivo un encontro con Filippo Terrusso, con quen analizou o papel das cidades e rexións europeas na definición das políticas comunitarias e os desafíos que afrontan actualmente os gobernos locais. “Santiago ten enormes oportunidades de futuro, pero necesita planificación, ambición e capacidade para aprender tamén das cidades que mellor están funcionando en Europa”, afirmou.
Verea aproveitou para partillar tamén coa eurodeputada portuguesa Ana Miguel Pedro, abordando cuestións vinculadas á cooperación entre cidades, a conexión atlántica e os retos compartidos entre Galicia e Portugal. “O importante é coñecer experiencias útiles, establecer contactos e entender como están afrontando outras cidades europeas problemas que tamén temos en Santiago”, sinalou Verea.
