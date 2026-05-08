Un operario se quema un brazo por la mala combustión de un soplete en una obra de un bajo comercial en Rosalía de Castro

Un operario que trabaja este viernes en una obra de un local comercial de la avenida Rosalía de Castro, ha tenido que ser atendido por los Bomberos de Santiago después de sufrir quemaduras en un brazo por la mala combustión de un soplete con el que estaba trabajando.

El suceso ha ocurrido en torno a las 10:00 horas de esta mañana cuando el obrero, tal y como afirma uno de sus compañeros a EL CORREO GALLEGO, utilizaba la herramienta para soldar unos tubos. Tras dar aviso al 112 Galicia, desde el centro operativo de emergencias han notificado lo sucedido al parque de bomberos compostelano y a la Policía Local, los cuales han desplazado hasta el lugar dos camiones y una patrulla de agentes municipales.

Al aviso del incendio acudieron dos camiones de los Bomberos de Santiago / El Correo Gallego

La llama del soplete le quemó el brazo

Según fuentes consultadas de bomberos, cuando llegaron al local comercial el fuego "ya estaba extinguido". Unas llamas que alcanzaron al operario en un brazo y cuyas heridas fueron tratadas en un primer momento por los efectivos desplazados "con una crema especial para quemaduras".

Tras atender al trabajador, las labores del servicio de extinción de incendios de la ciudad se limitaron a ventilar el local, ya que, la combustión, "hizo que se llenara de humo".

Los operarios trabajaban en una obra para la próxima apertura de una clínica dental / El Correo Gallego

Una clínica dental

En la fachada del local comercial en el que esta mañana trabajaba el operario que ha resultado herido, que se sitúa en el bajo del inmueble número 17 de la avenida Rosalía de Castro, hay un cartel que anuncia la próxima apertura de una clínica dental. Unas obras que poco después retomaban la normalidad, ya que, pasadas las 10:40 horas, tanto los bomberos como la Policía Local abandonaban el lugar tras solventar la incidencia.