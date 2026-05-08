Del posible ascenso del Obra al concierto de Ara Malikian: estos son los mejores planes para este fin de semana en Santiago

Con la vista puesta en el inicio de las Festas da Ascensión, que comenzarán este martes 12 de mayo y se polongarán hasta el domingo 17, Santiago afrontará un fin de semana previo en el que deporte, música, teatro y un sinfín de propuestas más irán de la mano para ejercer como un gran entrante de las fiestas compostelanas.

Desde el posible ascenso del Obradoiro a los conciertos de Rebeliom do Inframundo o Ara Malikian pasando por una ruta de tapas en Área Central, desde EL CORREO GALLEGO te contamos los mejores planes para este fin de semana en Santiago.

Una final por el ascenso

Sin duda, la cita del fin de semana en la capital gallega será el partido entre el Monbus Obradoiro y el Gipuzkoa Basket en el Multiusos Fontes do Sar, una auténtica final por el ascenso.

Partido entre el Obradoiro y el Gipuzkoa la pasada campaña / Antonio Hernández

Si los de Epi lográn la victoria regresarán dos años después a la ACB, mientras que una derrota los condenará a jugar los playoffs y supondría el ascenso del Leyma Coruña.

Para intentar conseguir el objetivo marcado del ascenso directo, el coliseo compostelano será una auténtica fiesta durante todo el día para intentar llevar en volandas al Obradoiro en lo que puede ser una jornada histórica. Desde las 16.00 horas, estará instalada en las inmediaciones de un Multiusos con el cartel de no hay entradas una Fanzone con barras, foodtrucks, música y una pantalla gigante para seguir el partido.

Conciertos en Santiago

Más allá del deporte, la música contará también con un gran protagonismo. El viernes, el Centro Comercial As Cancelas acogerá un concierto didáctico del Conservatorio de Música de Santiago de Compostela. Una iniciativa que tendrá lugar a las 19.00 h. y que busca sacar la música de las aulas y auditorios para llevarla a un entorno cotidiano.

También el viernes, la banda pontevedresa Raposa, integrada por Rubén Abad y María Villanueva, se subirán a las 21.00 h. al escenario del Modus Vivendi; mientras que Rebeliom do Inframundo llevará a la Sala Capitol (20.30 h.) su último trabajo, Orgulho.

La banda Rebeliom do Inframundo / Cedida

Ya el sábado, el Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia acogerá desde las 21.00 horas el concierto del reconocido violinista Ara Malikian. El artista libanés presenta su nueva gira Intruso, un viaje muy personal en el que parte de la angustia de no encajar en ningún lugar para por fin abrazar la riqueza de su identidad multicultural y encontrar su hogar en el mundo a través del arte y la música. Por otro lado, la Casa das Crechas, también desde las 21.00 h., acogerá el concierto de Son Galaico.

Por último, el domingo habrá una triple presencia musical: el concierto 'Un paso folclórico' de la Banda Municipal de Santiago en el Teatro Principal (12.00 h.), la actuación de Edwyn Collins en Capitol (20.00 h.) y de Andhrea & The Black Cats en la Sala Riquela (20.00 h.).

Teatro

Otra faceta artística que tendrá mucho peso este fin de semana en la capital gallega es el teatro, con propuestas variadas y para todos los públicos.

Desde este jueves 7 y hasta el domingo 10, la Cidade da Cultura acoge el festival de teatro, danza y arte en acción Escenas do Cambio 2026, donde se presentarán a lo largo del fin de semana algunas de las propuestas más vanguardistas del sector.

Por otro lado, el Teatro Principal acogerá el viernes, desde las 20.30 h., la representación de la obra Filtro; el Teatro Compostela (sábado, 20.30 h.) el espectáculo de humor A Penúltima de Carlos Blanco; y el Auditorio Abanca (sábado, 20 h.) la obra Si alguna vez hubo un nosotros.

Danza

Las artes escénicas también estarán representadas este fin de semana con tres espectáculos de danza: las propuestas Dânsâi yTânguela (14.00 h.) y Kind (21.30 h.) en la Casa das Máquinas, y la pieza Anónimos en el Auditorio de Galicia desde las 18.00 h.

Rrepresentaciones de las propuestas 'Dânsâi' y 'Tánguela' / Cedida

De tapas por Área Central

La gastronomía también tendrá su hueco este fin de semana en Compostela. En un fin de semana marcado por la celebración de grandes fiestas gastronómicas en la comunidad, el Outlet Área Central celebra estos días, desde este miércoles 6 al próximo 24 de mayo, 'O Paseo do Tapeo', una ruta gastronómica que invita a descubrir las mejores tapas del centro comercial compostelano.

Además de poder disfrutar de la experiencia gastronómica, aquellos que entreguen su 'Pasaporte do Sabor' sellado (puede pedirse y cubrirse en cualquiera de los locales participantes) con al menos 6 tapas entrarán en el sorteo de 3 vales regalo de 100 euros.