Tres alumnos del Peleteiro competirán por un título europeo de Estadística: "Estamos muy contentos"

Un equipo formado por tres alumnos del Colegio Manuel Peleteiro ha superado la fase nacional de la Competición Estadística Europea (European Statistics Competition, ESC), organizada en España por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa (SEIO), y representará al país en la final europea del certamen.

Los protagonistas son Iago Mille, Miguel Sobrino y Gael Antón Álvarez, alumnos de segundo de bachillerato que este mismo viernes tendrán el acto de graduación en el centro compostelano.

El concurso constó de varias fases. En primer lugar, los participantes tuvieron que superar una prueba eliminatoria formada por tres test online. Solo la mitad de los equipos con mejor puntuación logró acceder a la siguiente ronda.

Posteriormente, los alumnos se enfrentaron al reto de analizar y explotar una base de datos para elaborar una presentación. Gracias a este trabajo, el equipo del Peleteiro consiguió convertirse en finalista nacional y obtuvo además la oportunidad de participar en la preselección europea mediante el envío de un vídeo en inglés. Entre los tres vídeos seleccionados en toda España, el del Peleteiro fue uno de los elegidos para representar al país en la final europea.

“La estadística nos puede ayudar a comprender un país, pero no a decir tal cual cómo es”

Miguel Sobrino, uno de los integrantes del equipo, explica que la temática del vídeo "se centraba en decir cómo es la gente de nuestro país". En concreto, "tratamos de abordar diferentes perspectivas enfrentadas, como el envejecimiento contrastado con el uso de la tecnología, porque cada vez la gente joven está más conectada; también hablamos de que se alcanza un mayor nivel de estudios, pero existe mucho desempleo juvenil, y del turismo”. El alumno destaca además que el objetivo final era transmitir que “la estadística nos puede ayudar a comprender un país, pero no a decir tal cual cómo es”.

Sobre la experiencia en el certamen, Sobrino reconoce que la primera fase les resultó "relativamente sencilla", aunque la parte práctica supuso un reto mayor. "Tuvimos que explotar unos datos con unos programas que no habíamos utilizado nunca”, comenta. La participación, dice, "fue algo inesperado. Nos lo propuso el profesor y hemos llegado hasta aquí. Estamos muy contentos con los resultados”, concluye el estudiante sobre una experiencia coordinada por su profesor de Matemáticas, David Martínez.

El 5 de junio se conocerán los ganadores de la fase europea

El próximo 5 de junio se conocerá el fallo final del jurado. En caso de resultar ganadores, los estudiantes viajarán el 25 de junio a Sofía (Bulgaria) para asistir a la entrega de premios. El galardón incluye trofeos, un premio económico de 400 euros por persona y lotes de publicaciones estadísticas y material promocional proporcionados por el INE y la SEIO.