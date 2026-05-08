Xunta y Raxoi trabajarán juntos para regular el flujo de visitantes en el entorno de la Catedral

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, y la concejala de Turismo del Concello de Santiago, Míriam Louzao, coincidieron este jueves en la importancia de la actividad turística para el desarrollo económico de la ciudad y acordaron trabajar en la desestacionalización y en el intercambio de información para regular los flujos de visitantes.

En esta primera reunión, ambos apostaron por la colaboración para disponer de más datos a la hora de diseñar las políticas turísticas que se adopten en el futuro.

Respecto a la regulación de los flujos de turistas en la ciudad, Merelles destacó que Turismo de Galicia tiene instalados dos sensores en lugares estratégicos y que el Ayuntamiento dispone también de una red. «Todos ellos proporcionan datos de interés, tanto para la Xunta como para el gobierno local», dijo, por lo que acordaron compartirlos entre ambas partes a fin de preparar la ciudad de cara al Xacobeo 2027, en un proceso al que habría que sumar al Arzobispado de Santiago para la ordenación de los flujos en el entorno de la Catedral y casco histórico.

Además, el director de Turismo de Galicia apuntó que la Xunta lleva tiempo trabajando en el diseño y planificación del próximo Año Santo y puso en valor el Plan director de Patrocinios del Xacobeo 2027.

Aeropuerto y Año Santo

Por su parte, Louzao indicó que «conectividade aérea, Ano Santo e colaboración en desestacionalización turística foron os principais temas que o Concello puxo enriba da mesa nesta primeira reunión de traballo». Y añadió: «A estas alturas do mandato e tendo en conta a envergadura dos temas que tratamos, esperabamos avances máis concretos na xuntanza deste xoves».

En materia de conectividad aérea, la concejala de Turismo reiteró que, «alén da achegas económicas, a posición do Concello é que a Xunta lidere unha verdadeira política aeroportuaria de país cunha estratexia coordinada para os tres aeroportos». En este sentido, hizo hincapié en que «as achegas que compromete a Xunta son bastante ridículas se as comparamos coas achegas dos concellos», e incidió en que «se os concellos non estiveramos traballando en solitario todos estes anos, o sistema aeroportuario galego caería», por lo que volvió a demandar «un cambio de postura por parte do goberno autonómico».

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Reunión de trabajo

Además de Merelles y Louzao, en la reunión de trabajo también participaron la gerente de Turismo de Santiago, Flavia Ramil, y la directora de Promoción de Turismo de Galicia, Carmen Pita.