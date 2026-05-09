SUCESOS EN SANTIAGO
Susto en O Castiñeiriño: una mujer embarazada entre los ocupantes de dos coches accidentados en la rotonda de Santa Lucía
Tras el impacto solicitó asistencia sanitaria para valorar el estado del bebé
La rotonda de Santa Lucía, en O Castiñeiriño, ha vuelto a ser escenario de un accidente de tráfico este sábado en Santiago. En este punto de la capital gallega -una de las entradas de la ciudad que más tránsito de vehículos registra- ya es recurrente este tipo de situaciones, puesto que en él confluyen tanto aquellos que quieren coger la autopista AP-9 dirección A Coruña, como aquellos que llegan por la AP-53 y la carretera nacional 525.
Según la información facilitada desde el 112 Galicia a EL CORREO GALLEGO, tuvieron conocimiento de este siniestro a las 09:29 horas por medio de la llamada de un particular, el cual pasaba por la rotonda momentos después accidente. En la alerta, se daba aviso que entre los ocupantes de los coches implicados había una mujer embarazada.
"Muy nerviosa tras el impacto"
Según estas mismas fuentes del 112, la mujer embarazada que este sábado viajaba en el interior de uno de los vehículos accidentados en O Castiñeiriño, "se puso muy nerviosa tras el impacto". Una situación normal al sufrir un siniestro en estado de gestación, por lo que se requirió asistencia sanitaria en el lugar para valorar el estado del bebé. Los detalles no han trascendido.
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